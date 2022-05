David Fumanelli utrzymał pierwszą pozycję, na trzecie miejsce przebił się Leonardo Pulcini. Chwilę później doszło do ogromnego wypadku, w którym wzięli udział Stanisław Jedliński, Stephen Eale, Alex Frassineti, Steve Jans i Kiki Sak Nana. Na torze pojawiła się czerwona flaga, piątka kierowców odpadła z dalszej rywalizacji. Po kilkudziesięciu minutach wznowiono wyścig.

Ostatecznie, jako pierwszy do mety dojechał Leonardo Pulcini, który dzielił samochód z Benjaminem Hitesem. Chilijczyk i Włoch wygrali kategorię PRO. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się kolejni kierowcy danej klasy Joe Osborne/Nick Moss oraz Kevin Gilardoni/Glenn Van Berlo.

Kolejne pozycje to reprezentanci PRO AM. Jako pierwszy linię mety przekroczył Reema Juffali, który reprezentował barwy Theeba Motorsport wraz z Adamem Christodoulouem. Druga pozycja to Kessel Racing w składzie Axcil Jefferies i Roman Ziemian. Polak i Zimbabwejczyk zdołali odrobić straty z początku wyścigu i dojechać na piątym miejscu do końca. Kolejna lokata to polska ekipa Olimp Racing w składzie Marcin Jedliński oraz Karol Basz.

Klasa AM to kolejny sukces zespołu, który reprezentuje Ziemian, czyli Kessel Racing. Omar Jackson i Charles Hollings zdołali odjechać na ponad 18 sekund Jamiemu Stanley'owi i Laurentowi De Meeusowi z AF Corse.

Wyniki - Wyścig

Klasa PRO

1. Leonardo Pulcini/Benjamin Hites (Oregon Team) 42 okr.

2. Nick Moss/Joe Osborne (Optimum Motorsport) +10.446

3. Kevin Gilardoni/Glenn Van Berlo (Oregon Team) +28.023

Klasa PRO AM

1. Reema Juffali/Adam Christodoulou (Theeba Motorsport) +34.718

2. Roman Ziemian/Axcil Jefferies (Kessel Racing) +51.020

3. Marcin Jedliński/Karol Basz (Olimp Racing) +52.669

Klasa AM

1. Omar Jackson/Charles Hollings (Kessel Racing) + 1okr.

2. Laurent De Meeus/Jamie Stanley (AF Corse) +18.841