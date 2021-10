Polacy w wyścigu mistrzów

FIA Hill Climb Masters - organizowany od 2014 wyścig mistrzów jeszcze nigdy tak dobrze nie zasłużył na swoją nazwę: ilość i jakość startujących w portugalskiej Bradze aut, kierowanych przez najszybszych kierowców startujących w międzynarodowych i krajowych samochodowych wyścigach górskich jest rekordowa.

9 i 10 października w Bradze zmierzy się 158 z kierowców z 19 państw, zgłoszono 15 drużyn rywalizujących w Pucharze Narodów. 27 zgłoszonych samochodów napędzanych jest silnikami V8, organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy widzów.

Do Portugalii jedzie wyjątkowo mocna polska ekipa. 14 kierowców uzyskało możliwość startu w tym prestiżowym wyścigu, zajmując czołowe miejsca w FIA EHC (Mistrzostwa Europy FIA w Wyścigach Górskich), FIA IHC (Międzynarodowy Puchar FIA w Wyścigach Górskich) oraz w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. W tym utytułowanym gronie znajduje się jedna dziewczyna: Anna Gańczarek - Rał (Honda Civic), która reprezentować będzie Polskę w rywalizacji Pań. W kategorii U – 25 Polski Związek Motorowy nominował młodego kierowcę z Krosna, Jakuba Ulanowskiego (Mitsubishi Lancer). Ani i Kubie kibicować będą pozostali członkowie National Team Poland: jadący Mitsubishi Lancerami Konrad Biela, Szymon Łukaszczyk, Michał Ratajczyk, Daniel Stawiarski - Mistrz Polski GSMP 2021, Dubai (Mistrz Europy 2021 w Gr. 2), kierowcy Fordów Fiesta Mariusz Stec (7 – krotny Mistrz Polski GSMP) i Sebastian Stec, kierowcy BMW Bartosz Grzelecki i Jacek Madziara, Wojciech PUMBA Janicki (VW Scirocco), Piotr Ilnicki (Honda Civic) i kierujący potężnym Lamborghini Hurracan Jędrzej Szcześniak, wielokrotny mistrz Polski w wyścigach torowych, pojawiający się także na trasach GSMP.

Kategoria 1: Wybuch mocy

Sześćdziesiąt pięć samochodów z nadwoziem zamkniętym, zarówno turystycznych, jak i GT, będzie rywalizować w kategorii 1 i zostanie podzielonych na grupy od 1 do 5 według skali wartości wyliczonej wg. „Performance Factor”. To wprowadzona w zeszłym roku nowa metoda klasyfikacji aut, polegająca na przypisaniu samochodom oceny osiągów na podstawie parametrów, takich jak masa, silnik, podwozie, skrzynia biegów czy dodatki aerodynamiczne. Te parametry są wprowadzane do komputera online (www.fiaperformancefactor.com), który przypisuje każdemu samochodowi wartość „Pf”. Wartość ta jest następnie wykorzystywana do podziału pojazdów na różne grupy, w krokach co 40 punktów Pf, przy czym Grupa 1 łączy najbardziej ekstremalne auta (Pf od 1 do 39).

Jednym z uroków wyścigów górskich jest to, że łączą samochody z różnych wyścigowych serii. W Bradze paleta będzie bardzo szeroka, między autami i GT, Mitsubishi Lancerami o potężnej, sięgającej 1000 KM mocy, które entuzjaści wspinaczki górskiej lubią nazywać „Bergmonsterami”, po takie konstrukcje, jak Alfa Romeo 4C Picchio włoskiego kierowcy Alessandro Gabrielli.

Samochody Mitsubishi Lancer, które niegdyś królowały w rajdowej Grupie N, skupiającej auta produkcyjne, obecnie przeszły przez ręce konstruktorów - czarodziejów, którzy przekształcili je zarówno pod względem wizualnym, jak i mechanicznym. Szwajcar Ronnie Bratschi i Polacy Michał Ratajczyk, Daniel Stawiarski, Szymon Łukaszczyk i „Dubaj” dysponują samochodami o sile stratosferycznej.

Oczywiście kierowcy samochodów GT nie oddadzą łatwo dawnego prymatu. W Bradze w rękach Francuza Ronalda Garcèsa (Audi R8 LMS Ultra), Włocha Luki Gaetani (Ferrari 488 Challenge), Francuza Nicolasa Wervera (Porsche 997 GT2), Hiszpana Manuela Avilesa (Ginetta G55) i Polaka Jędrzeja Szcześniak (Lamborghini Huracan) będą groźnymi konkurentami dla polskich Lancerów.

Kategoria 2: Kolejny pojedynek Faggioli-Merli

Po ponad dziesięciu latach dominacji w Mistrzostwach Europy i Włoch Simone Faggioli i Christian Merli są faworytami w Kategorii 2, prototypów i jednomiejscowych pojazdów z nadwoziem otwartym.

Oprócz wspomnianych mistrzów, jest jednak wielu innych pretendentów do miejsc na podium w Portugalii, z Włochami Domenico Cubeda i Diego Degasperi, czeskim kierowcą Petrem Trnką oraz francuskim duetem Sébastien Petit i Fabien Bourgeon na czele. Wszystkich ich łączy wybór sprawdzonego wolnossącego 3-litrowego silnika V8. Rywalizować z nimi będą kierowcy bolidów z najnowsze silnikami z ograniczonym przepisami turbodoładowaniem: m.in. i Hiszpan Josebie Iraoli i włoski juniorLuigi Fazzino.

Kategoria 2 wyróżnia się różnorodnością, zaliczane są do niej jednomiejscowe bolidy różnego pochodzenia (F.3000, F. Nippon, F3, F. Gloria, F. Renault), czasami są to lekkie i zwinne prototypy z silnikami motocyklowymi, takie jak BRC Suzuki turbo hiszpańskiego mistrza Javiera Villi, Silver Car EF10 Suzuki turbo Andorryjczyka Raula Ferre czy Osella PA21 JrB BMW mistrza Luksemburga Canio Marchione, Włocha Samuele Mirko Cassibby i Hiszpana Cesara Rodrigueza.

Kategoria 3: Prawie dla każdego

Wyścigi górskie umożliwiają uprawianie sportów motorowych przy niskich kosztach, jednak od wszystkich zawodników wymagają identycznej koncentracji i umiejętności. Podczas FIA Hill Climb Masters kategoria 3 składa się z małych i średnich samochodów turystycznych, których kierowcy rywalizują w mistrzostwach krajowych. W tej kategorii zgłosiło się siedem z czternastu kobiet-kierowców biorących udział w zawodach oraz niektórzy z najlepszych juniorów poniżej 25 roku, wybranych przez narodowe federacje.

Kategoria 4: Rywalizacja francusko-brytyjska

Kategoria 4 jest zarezerwowana dla jednomiejscowych i sportowych samochodów, specyficznych np. dla wyścigów brytyjskich; ze względów regulaminowych auta, którymi ścigają się kierowcy na wyspach nie mogą brać udziału w Mistrzostwach Europy FIA. Mogłyby kwalifikować się jedynie do grupy „Unlimited”, powszechnej w USA, np. podczas wyścigu na Pikes Peak.

Brytyjczycy mają zupełnie inne przepisy techniczne dla aut wyścigowych, podobnie jak bardzo specyficzne są tamtejsze zawody: krótkie, wąskie trasy na prywatnych drogach.

Stosunek mocy do masy tych samochodów jest po prostu oszałamiający, z ponad 650 KM, czasami napędzanymi metanolem, z masą często nieprzekraczającą 420 kilogramów. Do Bragi przyjedzie co najmniej ośmiu kierowców z brytyjskiego Top 10 2021, w tym Wallace Menzies, Alex Summers, Sean Gould, Trevor Willis, Dave Uren, Paul Haimes, David Warburton i złoty medalista 2018 Will Hall.

W porównaniu z brytyjskimi jednomiejscowymi samochodami Gould, OMS, DJ czy Force, samochód sportowy Nova NP01-2 trzykrotnego mistrza Francji, Geoffreya Schatza, wygląda bardzo konwencjonalnie. Jednak różni się od samochodów kategorii 2 ze względu na silnik - turbodoładowaną Orecę wywodzącą się z rallycrossu, bez ograniczenia dopływu powietrza do turbiny, na co zezwalają francuskie przepisy. Z pakietem aerodynamicznym podobnym do Oselli i Normy z Mistrzostw Europy, ale ze znacznie większą mocą, Schatz będzie nie tylko zdecydowanym faworytem w kategorii 4, ale także pretendentem do podium. Inne typowe francuskie samochody dodadzą tej kategorii egzotycznego charakteru: Osella PA30 Cyrille Frantza lub 4-litrowe BMW V8 Norma M20 FC Kevina Petita, podobnie jak Maltańczycy, jeżdżący zwinnymi Radicalami lub Empire o mniejszej pojemności. W tej kategorii znajdzie się także kilka tych małych, zamkniętych prototypów z głośnymi silnikami motocyklowymi, znanymi jako „CM”, popularnymi w Hiszpanii, Francji i Portugalii.

Program

Po pierwszej serii Badań Kontrolnych w czwartek 7 października po południu, BK będzie kontynuowane w piątek, dzień zakończy się uroczystą paradą kierowców i narodów w centrum Bragi.

W sobotę 9 października to trzy podjazdy treningowe, które rozpoczną się o 10 rano. Wielkie ściganie odbędzie się w niedzielę 10 października, przed zawodnikami trzy podjazdy wyścigowe; w klasyfikacji indywidualnej kierowców najlepszy czas z trzech podjazdów wyścigowych zadecyduje o rankingu i przyznaniu złotych, srebrnych i brązowych medali w każdej z czterech kategorii. Z kolei w przypadku Pucharu Narodów ranking zostanie ustalony na podstawie najlepszego wskaźnika regularności kierowców, skupionych w czteroosobowych teamach, wyznaczonych przez poszczególne federacje.

