Polska GR Supra z przygodami

Porsche Allied Racing okazało się szybsze o 19,9 sekundy od Alpine CMR. Jako trzecia finiszowała Toyota tego samego zespołu.

Początkowo tor był mokry, potem wysychał, a na końcowe 10 minut wrócił deszcz. Kraksa Mercedesa Jody'ego Vullo na Raidillon sprowadziła Safety Car (2).

Do pit stopów liderował Charlie Fagg. Po zmianach Joel Sturm znalazł się przed zmiennikiem Fagga, Baileyem Voisinem. Na ostatnim okrążeniu Voisin przebił lewą tylną oponę i dotarł do mety jako czwarty.

Antoni Chodzeń startował z pole position w Am Cup, do zmiany utrzymując się w trójce klasy. Piotr Chodzeń po przygodach ukończył wyścig na 10 miejscu w Am.

WYŚCIG 2 (21 okrążeń)

1. Joel Sturm/Nicolaj Möller Madsen (D/DK) Porsche 718 Cayman GT4 CS MR

2. Loris Cabirou/Vincent Beltoise (F) Alpine A110 GT4 +19,969

3. Stéphane Lémeret/Antoine Potty (B) Toyota GR Supra GT4 +36,984

4. Bailey Voisin/Charlie Fagg (GB) McLaren 570S GT4 +39,540

5. Tom Canning/Ruben del Sarte (GB) Aston Martin AMR Vantage GT4 +43,347

6. Gus Bowers/Dean MacDonald (GB) McLaren 570S GT4 +45,896

7. Fabien Michal/Gregory Guilvert (F) Audi R8 LMS GT4 +49,342

8. Luca Bosco/Maxime Soulet (I/B) Mercedes-AMG GT4 +49,783

9. Xavier Lloveras/Lluc Ibáñez (E) Mercedes-AMG GT4 +50,259

10. Robert Consani/Benjamin Lariche (F) Audi R8 LMS GT4 +1.01,561

...

31. Piotr Chodzeń/Antoni Chodzeń (PL) Toyota GR Supra GT4 +1.17,213 (10. Am)