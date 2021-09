Polski weekend na Monzie

Pierwszy wyścig padł łupem Martina Kodricia oraz Ethana Simioniego z 2 Seas Motorsport.

W drugim wyścigu najlepszy okazał się zespół Rinaldi Racing w składzie Benjamin Hites oraz Fabrizio Crestani.

Roman Ziemian startujący w barwach Kessel Racing wraz z Axcilem Jefferiesem zajęli 5. miejsce w pierwszym wyścigu kategorii PROAM.

Polacy startujący w klasie CUPPA w składach Maciej Błażek/Mateusz Lisowski, Jakub Dwernicki/Jan Antoszewski, Maciej Darmetko/Artur Janosz, Tomasz Magdziarz/Daan Pijl w pierwszym wyścigu nie dojechali do mety.

W drugiej rywalizacji na torze, Tomasz Magdziarz wraz z holenderskim kierowcą Daanem Pijlem stanęli na drugim stopniu podium.

Darmetko z Janoszem zakończyli zmagania na czwartej pozycji, natomiast Dwernicki z Antoszewskim na piątej. Maciej Błażek wraz Mateuszem Lisowskim po 20 minutach od rozpoczęcia wyścigu musieli wycofać się z dalszej rywalizacji.

Wyścig 1

Kat. PRO

1. Martin Kodrić/Ethan Simioni (2 Seas Motorsport)

2. Michele Beretta/Frederik Schandorff (Vincenzo Sospiri Racing) +2.713

3. Marco Bonanomi/Jacopo Guidetti (Reno Racing) +4.074

4. Benjamín Hites/Fabrizio Crestani (Rinaldi Racing) +14.615

5. Al Faisal Al Zubair/Andy Soucek (Lechner Racing) +15.602

6. Michael Dinan (Kessel Racing) +41.344

Kat. PROAM

1. Nick Moss/Joe Osborne (Inception Racing)

2. Brendon Leitch/Tyler Cooke (Leipert Motorsport) +0.644

3. Gerhard Tweraser/Jan Seyffert (HP Racing International) +2.979

4. Loris Spinelli/Florian Scholze (AKM Motorsport) +3.909

5. Roman Ziemian/Axcil Jefferies (Kessel Racing) +17.558

6. Jens Reno Moller/Marcus Paverud (Reno Racing) +34.025

7. Brendan Iribe/Ollie Millroy (Inception Racing) +2 okr.

Kat. CUPPA

1. Nicolas Vandierendonck/Dirk Schouten (Q1 by EMG Motorsport)

2. Eugenio Pisani/Stefano Bozzoni (Eugenio Pisani) +1 okr

DNF. Maciej Błażek/Mateusz Lisowski (A&P Racing Team PTT Tech Support)

Jakub Dwernicki/Jan Antoszewski (Bonaldi Motorsport)

Maciej Darmetko/Artur Janosz (Q1 by EMG Motorsport)

Tomasz Magdziarz/Daan Pijl (Bonaldi Motorsport)

Wyścig 2

Kat. PRO

1. Benjamín Hites/Fabrizio Crestani (Rinaldi Racing)

2. Al Faisal Al Zubair/Andy Soucek (Lechner Racing) +8.372

3. Michele Beretta/Frederik Schandorf (Vincenzo Sospiri Racing) +9.873

4. Marco Bonanomi/Jacopo Guidett (Reno Racing) +17.569

5. Giacomo Altoe/Federico Leo (Vincenzo Sospiri Racing) +22.246

6. Baptiste Moulin/Yuki Nemoto (Vincenzo Sospiri Racing) +27.184

7. Martin Kodric/Ethan Simion (2 Seas Motorsport) +27.970

8. Michael Dinan (Kessel Racing) +34.484

Kat. PROAM

1. Gerhard Tweraser/Jan Seyffert (HP Racing International)

2. Brendan Iribe/Ollie Millroy (Inception Racing) +3.929

3. Jens Reno Moller/Marcus Paverud (Reno Racing) +8.090

4. Loris Spinelli/Florian Scholze (AKM Motorsport) +18.023

5. Nick Moss/Joe Osborne (Inception Racing) +18.075

6. Roman Ziemian/Axcil Jefferies (Kessel Racing) +1 okr.

Kat. CUPPA

1. Jan Lauryssen (Q1 by EMG Motorsport)

2. Tomasz Magdziarz/Daan Pijl (Bonaldi Motorsport) +12.489

3. Nicolas Vandierendonck/Dirk Schouten (Q1 by EMG Motorsport) +1 okr.

4. Maciej Darmetko/Artur Janosz (Q1 by EMG Motorsport) +1 okr.

5. Jakub Dwernicki/Jan Antoszewski (Bonaldi Motorsport) +1 okr.

6. Eugenio Pisani/Stefano Bozzoni (Eugenio Pisani) +2 okr.

DNF. Maciej Błażek/Mateusz Lisowski (A&P Racing Team PTT Tech Support)

Fot. International GT Open