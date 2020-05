Powalczą o opony

Z powodu pandemii koronawirusa TCR Europe zostało kolejną serią, która przeniesie się na wirtualne tory. Organizatorzy poinformowali jednak, że nie będzie to tylko zabawa i zwycięzca każdej rundy w jej realnym odpowiedniku otrzyma bezpłatnie dwie opony Yokohama, które wejdą do puli używanej w sezonie. Jeśli nagrodę wywalczyłby kierowca, która nie startuje w TCR Europe, zostanie ona przeniesiona na kolejnego zawodnika, który startuje również realnie.

- Mieliśmy pomysł, by połączyć wyniki z simracingu z prawdziwymi wyścigami, by nadać projektowi nieco pikanterii. Przekazaliśmy zespołom 2-3 różne opcje, ale zostały one odrzucone. Ekipy stwierdziły jednak, że wolałby np. otrzymać bezpłatne opony, co zrozumieliśmy i zaakceptowaliśmy tę propozycję - mówił Paulo Ferreira, promotor serii.