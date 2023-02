Były mistrz serii International GT Open oraz Blancpain Sprint i Endurance Series, zwycięzca wielu prestiżowych wyścigów ponownie zasiądzie w kokpicie samochodu Ferrari 488 GT3 szwajcarskiego zespołu Kessel Racing. Zmiennikami Polaka w czterech czterogodzinnych wyścigach serii Asian Le Mans Series będą dwaj renomowani kierowcy - Włoch David Fumanelli i Brazylijczyk Felipe Fraga.

- Trudno było mi się pogodzić ze sportową emeryturą, więc z radością przyjąłem propozycję powrotu na tor - powiedział Michał Broniszewski. - Zawsze mówiłem, że to nie koniec mojej kariery! Asian Le Mans Series to wyjątkowa okazja do powrotu. Cztery wyścigi w dwa kolejne weekendy na dwóch torach niedaleko siebie – taki format zapewnia mnóstwo czasu na torze przy wyjątkowo prostej logistyce. Traktuję te starty jako przygotowanie do dalszej części sezonu, bo mam nadzieję, że uda mi się pojechać w European Le Mans Series. Ciąży na mnie spora odpowiedzialność, bo zmiany przepisów doprowadziły do wzmocnienia pozycji kierowców z kategorią brązową, takich jak ja, którzy muszą być w składzie każdej załogi i których wynik w sesji kwalifikacyjnej przesądza o pozycji startowej.

Na liście zgłoszeń tegorocznej edycji Asian Le Mans Series znalazło się aż 48 załóg, równo połowa spośród nich w klasie GT.

- Przy tak licznej obsadzie na torze będzie bardzo ciasno - dodał polski kierowca. - Szczególnie pierwsze okrążenia będą wymagały wyjątkowej uwagi. Ale i w dalszej części wyścigów nie będzie łatwo, bo oprócz samochodów klasy GT, startują także dwie kategorie sporo szybszych od nas prototypów. Pomimo to, jesteśmy nastawieni optymistycznie. Nie mogę już doczekać się ścigania! Mamy nadzieję, że fortuna będzie po naszej stronie.

Kalendarz Asian Le Mans Series 2023:

Dubai Autodrome

Sobota, 11 lutego, runda 1

Niedziela, 12 lutego, runda 2

Yas Marina

Sobota, 18 lutego, runda 3

Niedziela, 19 lutego, runda 4

informacja prasowa

