Nikita Mazepin tuż przed rozpoczęciem sezonu 2022 wypadł ze stawki Formuły 1. Haas wyrzucił go ze swoich szeregów i rozwiązał współpracę sponsorską z jego ojcem Dmitrijem. Wszystko to w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Wg Endurance Info 23-letni Rosjanin przygotowuje się obecnie do powrotu na międzynarodową arenę wyścigową. Przymierzany jest do udziału w lutowym Asian Le Mans Series.

Mazepin miałby dołączyć do nowego uczestnika mistrzostw - stajni 99 Racing, w dwóch wyścigach długodystansowych, najpierw w Dubaju potem w Abu Zabi.

Na razie nie potwierdza tych wieści, udziału w czempionacie organizowanym przez Automobile Club de l'Ouest.

- Planuję startować w nowej dyscyplinie poza Rosją - powiedział Mazepin dla rosyjskiego magazynu Championat. - Mam nadzieję, że w styczniu porozmawiamy o tym konkretniej.

Natomiast zaprzeczył o przystąpieniu do Rajdu Dakar, na co wskazywano po jego występie w Silk Way Rally.

- Jest zbyt trudny - nie ukrywał. - Można tam natrafić na wiele problemów i wymienianie ich wszystkich jest bez sensu.

23-latek wciąż nie wyklucza ewentualnego powrotu do Formuły 1.

- Miałem cel na ten rok, aby osiągać lepsze wyniki niż Mick Schumacher - przekazał. - Generalnie jednak nie lubię takich dyskusji, kiedy trzeba mówić tylko o hipotezach. Jeśli jednak spojrzy się na finałowy dzień testów w Barcelonie, mój ostatni dzień w Formule 1, byłem od niego szybszy. Czy tak by wyglądało to w całym sezonie? Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się wszystko właściwie poukładać.

