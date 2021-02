Powtórka van Gisbergena

W drugiej części Repco Mount Panorama 500 Holden w barwach Red Bull Ampol Racing Team finiszował 6,1 sekundy przed Fordem Camerona Watersa. Chaz Mostert sięgnął po 60 podium w Supercars. Następne miejsca zajęli Anton de Pasquale, Mark Winterbottom i Jamie Whincup.

Posiadacz pole position, van Gisbergen przegrał start z Camem Watersem. Za nimi podążali de Pasquale, Davison i Mostert. W trakcie trzeciego okrążenia Mostert wyprzedził Davisona na Hell Corner.

James Courtney, ósmy w kolejce, rozbił Mustanga na The Cutting (9). Do pit stopu (14) van Gisbergen tracił 1,3 sekundy do Watersa. Lider zjechał po następnym okrążeniu - i oddał prowadzenie Nowozelandczykowi. Nim obydwaj zaliczyli drugi stop (23), dzieliło ich już 4,2 sekundy.

Chaz Mostert zostawił za sobą dwójkę Dick Johnson Racing. Przed pierwszym pit stopem wyprzedził Wila Davisona, a na wyjazdowym okrążeniu sprowokował Antona de Pasquale do błędu na The Chase. Po drugim postoju Davidson przegrał pojedynki z Winterbottomem i Whincupem.

Po pierwszej rundzie Repco Supercars Championship Shane van Gisbergen wyprzedza Chaza Mosterta o 33 punkty. W trzeci weekend marca zaplanowano Penrite Oil Sandown SuperSprint na Sandown Raceway.