PROsport wita Kubicę

- Oczywiście, jesteśmy bardzo dumni mogąc przywitać w naszym zespole Roberta Kubicę, kierowcę Formuły 1 - powiedział szef teamu, Christoph Esser. - Przygotujemy naszego Caymana na nowy sezon w najlepszy możliwy sposób - tak, aby Robert mógł uzyskać licencję krok po kroku.

W 2015 roku wprowadzono DSMB-Permit Nordschleife. Licencja na Pętlę Północną Nürburgringu jest trzystopniowa. Stopień C umożliwia udział w wyścigach RCN "Schwedenkreuz" i Youngtimer / FHR, stopień B - w rundach NLS, 6-godzinnym wyścigu kwalifikacyjnym do 24H Nürburgringu i dobowym maratonie w "małych" samochodach klas V2-V5, pucharowych Oplach, Toyotach i BMW. Najwyższa licencja stopnia A pozwala na przesiadkę do "dużych" samochodów klas V6, SP3T, SP5-10 i Porsche Cup.

PROsport Racing mający siedzibę w Wiesemscheid, 5 km od zamku Nürburg, posiada doświadczenie w szkoleniu znanych kierowców na taką licencję. Z Caymana GT4 korzystali m.in. André Lotterer, Earl Bamber, Matt Campbell, Jamie Green, bracia Sheldon i Kelvin van der Linde.

Firma Christopha Essera, PROsport Performance GmbH wystawia samochody w wyścigach na Nordschleife od 2005 roku. Zespół dwukrotnie wygrał klasyfikację kierowców i teamów w 24H Series, zdobył trzy tytuły w mistrzostwach Europy GT4. Kierowca PROsport, Max Hesse został najlepszym debiutantem TCR Germany 2018.

Plany na sezon 2021 obejmują NLS i 24 godziny Nürburgringu. Dwa Astony Martiny Vantage zostaną wystawione w DTM Trophy. Program uzupełniają 24H Series i po raz pierwszy - francuska seria Ultimate Cup.

Fot. PROsport Racing