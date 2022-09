Pierwsza edycja FIA Motorsport Games odbyła się w 2019 roku we Włoszech. Organizację kolejnych dwóch edycji zatrzymała pandemia. Przed rokiem nasza reprezentacja już ostrzyła sobie zęby na rywalizację w Marsylii, ale zawody zostały przeniesione na kolejny rok. Teraz nadchodzi czas realizacji marzeń. W ostatnim tygodniu października na torze Paul Ricard oraz innych obiektach w Marsylii zostanie rozegrane aż 17 różnych konkurencji motosportowych od driftingu, poprzez rajdy, endurance, GT, karting i formułę 4, aż po E-sport. Polscy kierowcy wystartują w dziesięciu dyscyplinach.

- FIA Motorsport Games to wydarzenie jakiego przez lata brakowało w świecie sportów motorowych. To zawody, w których rywalizacja wyniesiona jest na poziom narodowy, co gwarantuje jeszcze większe zaangażowanie zarówno zawodników, jak i kibiców. Walka o medale dla swojego kraju i wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego to ogromna nobilitacja, która tradycyjnie kojarzy nam się ze zmaganiami olimpijskimi. Igrzyska Sportów Motorowych tę ideę, ale też emocje przenoszą na tor – powiedział prezes Polskiego Związku Motorowego, Michał Sikora.

Emocji z pewnością nie zabraknie, ponieważ „Biało-Czerwoni” znajdą się w gronie drużyn narodowych z około 90 krajów świata. W porównaniu do pierwszej edycji, podczas której reprezentowanych było 49 państw, to olbrzymi skok, który sprawia, że zarówno prestiż wydarzenia, jak i wartość wywalczonych medali zdecydowanie rośnie. O miejscu na podium igrzysk marzy każdy zawodnik, ale podobnie jak podczas zmagań olimpijskich, również tutaj możliwość startu z „orzełkiem” na piersi jest sama w sobie nobilitująca.

Reprezentacja na tak ważne wydarzenie potrzebowała kapitana, który nie tylko będzie doskonałym sportowcom, ale również autorytetem. Postacią, która będzie potrafiła wnieść do drużyny swoją wiedzę, doświadczenie, a także zainspiruje kolegów do wspięcia się na wyżyny możliwości. Wybór padł na Jakuba Przygońskiego - odnoszącego sukcesy zarówno w rajdach terenowych, jak i driftingu. Właśnie w tej drugiej dyscyplinie Przygoński będzie reprezentować Polskę podczas FIA Motorsport Games.

- Jestem bardzo wdzięczny Polskiemu Związkowi Motorowemu, że powierzył mi tę zaszczytną i odpowiedzialną rolę. Myślę, że Igrzyska Sportów Motorowych dla każdego z nas będą wyjątkowym wydarzeniem. Mało jest okazji, by spotykać się na jednym torze z polskimi kierowcami jeżdżącymi w innych konkurencjach. Tutaj mamy na to szansę. Możemy wymieniać się doświadczeniami i wspierać, a przede wszystkim walczyć o medale dla Polski - podkreślił Jakub Przygoński.

Organizatorem startu reprezentacji Polski w Igrzyskach Sportów Motorowych jest Polski Związek Motorowy. Partnerem technicznym kadry został Diverse ExtremeTeam, który jak na rangę wydarzenia przystało, przygotował dla naszej kadry kolekcję ubrań w tradycyjnych, biało-czerwonych barwach.

FIA Motorsport Games rozpoczną się oficjalną ceremonią otwarcia 26 października. W kolejnych czterech dniach, Polacy będą rywalizować o medale w dziesięciu dyscyplinach: drifting, karting endurance, karting slalom, karting sprint jr, karting sprint sr, cross-car sr, auto slalom, GT, endurance oraz e-sporcie.

Polskę w II Igrzyskach Sportów Motorowych FIA będą reprezentować:

Drifting:

Jakub Przygoński

Karting endurance:

Jakub Rajski

Kornelia Olkucka

Marcel Kuc

Adam Szydłowski

Karting slalom:

Karol Król

Emilia Rotko

Karting sprint junior:

Borys Łyżeń

Karting sprint senior:

Adrian Łabuda

Esports:

Marcin Świderek

Auto slalom:

Sara Kałuzińska

Daniel Dymurski

Crosscar senior:

Maciej Laskowski

GT:

Karol Basz

Marcin Jedliński

Endurance:

Maciej Marcinkiewicz

do potwierdzenia

do potwierdzenia