Wyścigi w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny na Circuit Paul Armanac w Nogaro to już tradycja. Od 1968 roku właśnie w taki sposób spędzają ten świąteczny czas francuscy fani motorsportu.

Tor w w południowo-zachodniej Francji przede wszystkim gości krajowe serie wyścigowe. Podobnie, jak w latach ubiegłych, jedną z nich będzie Alpine Elf Europa Cup.

Swój trzeci sezon za kierownicą Alpine A110 Cup rozpocznie Gosia Rdest. Najszybsza Polka w wyścigach samochodowych w poprzednich latach zajmowała dwukrotnie ósme miejsce w klasyfikacji generalnej. Celem na kampanię 2022 jest przede wszystkim dalszy postęp i regularna walka w czołówce.

- Ubiegły sezon był niezwykle mocny pod względem poziomu moich rywali. To też udowadnia, że Alpine Elf Europa Cup to świetne miejsce do rozwoju - powiedziała Gosia Rdest. - Niezmiernie się cieszę, że dzięki wsparciu moich dotychczasowych oraz nowych partnerów jak Alpine Katowice, Elf czy Bahco będę mogła dalej tutaj startować.

- W zeszłym roku staliśmy na podium, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Większość torów znam bardzo dobrze z poprzednich lat. Nie miałam jeszcze przyjemności jechać po nowej nitce w Zandvoort, a na Monzy nie startowałam ani razu, więc z całą pewnością będzie to wyjątkowe przeżycie. Na razie skupiam się na Nogaro, torze, który bardzo mi podpasował w 2020 i 2021 roku. Sama atmosfera tego weekendu jest niesamowita, organizatorzy bardzo dbają o to, by duch WIelkanocy był obecny. Trzymajcie kciuki - dodała.

Kierowcy Alpine Elf Europa Cup po raz pierwszy wyjadą na tor w Wielką Sobotę, 16 kwietnia. Pierwszy wyścig odbędzie się w Wielkanoc o 13:35, drugi w Poniedziałek Wielkanocny o 15:30.

Harmonogram:

Sobota, 16 kwietnia

9:35 - pierwszy trening

13:30 - drugi trening

17:35 - kwalifikacje (pierwszy wyścig)

Niedziela, 17 kwietnia

13:35 - pierwszy wyścig

Poniedziałek, 18 kwietnia

10:10 - kwalifikacje (drugi wyścig)

15:30 - drugi wyścig

informacja prasowa