Rogalski na 19. pozycji w drugim treningu

Najszybszy czas uzyskał Tim Heinemann z W&S Motorsport (1:28.303). Tylko o 0.083 gorsze okrążenie wykonał Jan Philipp Springob (1:28.386). Trzeci był Pavel Lefterov (1:28.456).

Robin Rogalski zakończył zmagania na 19. pozycji.

Wyniki - Trening 2

1. Max Kronberg/Tim Heinemann W&S Motorsport 1:28.303

2. Jan Philipp Springob/John Paul Southern T3 Motorsport 1:28.386

3. Stefan Bostandjiev/Pavel Lefterov Overdrive Racing 1:28.456

4. Hugo Sasse/Mike David Ortmann Prosport Racing 1:28.476

5. Christopher Rink/Philipp Stahlschmidt Hofor Racing by Bonk Motorsport 1:28.520

6. Gabriele Piana/Michael Schrey Hofor Racing by Bonk Motorsport 1:28.584

7. Leo Pichler/Leon Wassertheurer razoon - more than racing 1:28.701

8. Matej Pavlicek/Lennart Marioneck RTR projects 1:28.711

9. Niki Schelle/Steve Kirsch ADAC Sachsen e.V. 1:29.007

10. Marcel Lenerz/Christopher Dreyspring Schubert Motorsport 1:29.056

...

19. Robin Rogalski/Tim Reiter Seyffarth Motorsport 1:30.075