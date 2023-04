Robin Rogalski zasiądzie w tym roku za kierownicą prototypu LMP3. W pojeździe obsługiwanym przez DKR Engineering będzie ścigał się w cyklu Prototype Cup oraz weźmie udział w zawodach Road To Le Mans.

- Miło mi was poinformować, że w sezonie 2023 będę reprezentował barwy mistrzowskiego zespołu DKR Engineering w klasie LMP3 - przekazał Rogalski. - Jest to zdecydowanie duży krok na przód w rozwoju mojej kariery. Wraz z nowym zespołem będę jeździł w zupełnie nowej, bardzo wymagającej klasie wyścigowej.

- Wystąpimy wspólnie w pełnym cyklu serii Prototype Cup oraz wezmę udział w prestiżowym wyścigu Road To Le Mans - dodał.

Długoterminowy plan zakłada start w 24h Le Mans w sezonie 2024, w stawce LMP2.

- Wspólnie planujemy dłuższą współpracę i najprawdopodobniej już w 2024 będziecie mogli oglądać nasze wspólne zmagania w wyścigu Le Mans 24H w klasie LMP2 - przekazał pochodzący ze Szczecina 22-latek - Nie byłoby to możliwe bez mojego głównego partnera czyli marki SMEEL, także szczególnie jemu chciałbym podziękować za daną mi szansę i obiecuję, że razem osiągniemy wielki sukces.

W luksembursko-holenderskim zespole obok Robina wystartuje Valentino Catalano.

Mimo zaledwie 6-letniego doświadczenia, Robin zdążył zaznaczyć swoje nazwisko na mapie europejskiego motorsportu. Starty rozpoczął w Renault Clio Cup w 2017, a już rok później zadebiutował w mistrzostwach Audi R8 Cup. W sezonie 2019 zdobył tytuł mistrza tej serii oraz powtórzył to osiągnięcie w 2021 roku. Po pierwszym tytule Robin otrzymał zaproszenie na fabryczne testy samochodu DTM Project One, w których uczestniczył również sam Robert Kubica. W 2022 gościnnie wystartował w GT Masters oraz wzbogacił swoją gablotę o mistrzostwo serii GTC w klasie GT3. Teraz czeka go przesiadka do prototypu LMP3.

Za sobą ma już testy LMP3 na torze Barcelona-Catalunya. Sezon rozpocznie się już 28 kwietnia na torze Hockenheimring.