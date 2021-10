Rogalski ze środka stawki

Na torze było dosyć wilgotno. Temperatura powietrza oraz nawierzchni wynosiła 10 stopni Celsjusza.

Pierwsze miejsce zdobył świetnie prezentujący się przez cały weekend Hugo Sasse z Prosport Racing (1:27.182).

Jan Marschalkowski, który zakwalifikował się na drugim miejscu, wykonał o 0.016 gorsze okrążenie od 17-latka.

Na trzecim miejscu sesję zakończył Indy Dontje (1:27.317).

Wyniki - Kwalifikacje 1

1. Hugo Sasse/Mike David Ortmann Prosport Racing 1:27.182

2. Jan Marschalkowski/Theo Nouet Team Zakspeed 1:27.198

3. Indy Dontje/Christer Jöns Dörr Motorsport 1:27.317

4. Phil Dörr/Andreas Wirth Dörr Motorsport 1:27.326

5. Gabriele Piana/Michael Schrey Hofor Racing by Bonk Motorsport 1:27.494

6. Jan Philipp Springob/John Paul Southern T3 Motorsport 1:27.751

7. Ben Dörr/Nico Hantke Dörr Motorsport 1:27.866

8. Marcel Lenerz/Christopher Dreyspring Schubert Motorsport 1:28.067

9. Matej Pavlicek/Lennart Marioneck RTR projects 1:28.122

10. Leo Pichler/Leon Wassertheurer razoon - more than racing 1:28.128

11. Robin Rogalski/Tim Reiter Seyffarth Motorsport 1:28.151

Fot. ADAC