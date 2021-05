Rosyjski lider F4 Italia

Pięć dni przed 16 urodzinami kierowca z Aramilu w obwodzie swierdłowskim zdominował pierwszy wyścig. Tim Tramnitz minął metę pół sekundy za Smalem. Ollie Bearman uzupełnił obsadę podium.

Smal, Tramnitz i Bearman od startu tworzyli czołową trójkę. Władimir Łomko i Sebastian Montoya wyprzedzili Conrada Laursena, a na 12 okrążeniu zamienili się miejscami. Następnie Montoya zaliczył pit stop. Czwarte miejsce przejął Victor Bernier, kartingowy mistrz świata w OK Junior z 2018 roku.

Debiutujący w wyścigach samochodowych Kacper Sztuka po walce dotarł do mety na 23 miejscu - ósmym w klasie Rookie. Piotr Wiśnicki przebił się z 32 pola startowego na P27.

WYŚCIG 1 (14 okrążeń)

1. Kiriłł Smal (Prema) 32.36,013

2. Tim Tramnitz (US Racing) +0,506

3. Ollie Bearman (Van Amersfoort) +0,770

4. Victor Bernier (R-ace) +1,285

5. Władimir Łomko (US Racing) +1,698

6. Conrad Laursen (Prema) +2,256

7. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) +2,582

8. Luke Browning (US Racing) +2,821

9. Joshua Dürksen (Mücke) +3,164

10. Joshua Dufek (Van Amersfoort) +3,688

...

23. Kacper Sztuka (AS Motorsport) +11,390 (8. Rookie)

27. Piotr Wiśnicki (Jenzer) +12,896