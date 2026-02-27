Rovanpera nie zniechęca się

Testy przedsezonowe przed rozpoczęciem sezonu Super Formuły odbyły się w środę i czwartek na torze Suzuka. Z perspektywy Rovanpery ich finał był raczej poniżej oczekiwań, ponieważ w czwartek w obu sesjach testowych finiszował na końcu stawki, zajmując 24. miejsce.

Środowy przejazd w deszczowych warunkach został zakłócony przez usterkę techniczną , ale w czwartek było już sucho i chociaż Rovanpera poprawił swoje tempo o 1,346 sekundy w sesji popołudniowej, wynik pozostał ten sam – ostatnie miejsce w tabeli czasów.

Po testach Fin przyznał, że największym wyzwaniem jest dostosowanie się do wysokich prędkości w zakrętach i poziomu przyczepności, jaki zapewniają opony. Samochody Super Formuły są uważane za drugą najszybszą kategorię bolidów jednomiejscowych po Formule 1.

- Te bolidy są inne w porównaniu z poprzednimi, które testowałem lub ścigałem się w przeszłości. To szybki samochód, więc muszę się do niego trochę przyzwyczaić, ale miło jest mieć za sobą pierwszy test – powiedział Rovanpera, który w ciągu dwóch dni przejechał łącznie 81 okrążeń.

- Chodziło o oswojenie się z samochodem i sprawdzenie, jak się sprawuje. Wprowadziliśmy kilka drobnych zmian w ustawieniach, nie tyle związanych z balansem samochodu, co po prostu po to, by poprawić kilka drobnych rzeczy.

To był pierwszy raz, kiedy dwukrotny mistrz WRC mógł prowadzić 550-konny bolid Super Formuły. Fiński kierowca zespołu KCMG musiał opuścić pierwszy test z powodu zawrotów głowy. Następnie wróci do akcji w Japonii, gdzie będzie trenował przed inauguracją sezonu na początku kwietnia.

Kalle Rovanpera, KCMG Autor zdjęcia: Masahide Kamio

- Oczywiście strata jest zbyt duża w porównaniu z tym, co powinno być. Wciąż nie przejechałem zbyt wielu okrążeń tym samochodem, więc muszę po prostu krok po kroku się poprawiać – podsumował 25-latek, który w czwartkowej sesji popołudniowej tracił do najszybszego kierowcy 2,422 sekundy.

Rovanpera ma znacznie mniej doświadczenia niż inni kierowcy w serii, którzy spędzili lata ścigając się na torach. Prędkości, z którymi się pokonuje zakręty w Super Formule są ekstremalne, co oznacza, że ​​Fin musi teraz całkowicie zmienić swoje nastawienie.

- To po prostu kwestia nastawienia, szczególnie przy dużych prędkościach, zwłaszcza na tym torze. Mamy tu wiele szybkich zakrętów. Oczywiście jadę pierwszy raz samochodem, który ma tak dużą przyczepność przy dużych prędkościach, dzięki aerodynamice i oponom. Muszę się więc do tego przyzwyczaić i wycisnąć z samochodu maksimum – dodał.