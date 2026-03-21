Rovanpera przegrał ze zdrowiem

Kalle Rovanpera, wspólnie z zespołem Toyoty, podjęli decyzję o wstrzymaniu startów Fina w Super Formule.

Piotr Furman
Opublikowano:
Kalle Rovanpera, KCMG

Autor zdjęcia: Masahide Kamio

Toyota ogłosiła, że ​​starty Rovanpery w tegorocznych Mistrzostwach Super Formuły zostały zawieszone. Stało się tak po przeprowadzeniu badań lekarskich kierowcy i konsultacji z lekarzem.

W zeszłym roku dwukrotny mistrz świata WRC ogłosił, że odchodzi z Rajdowych Mistrzostw Świata i rozpoczyna karierę w wyścigach samochodów jednomiejscowych.

W ramach programu wspieranego przez Toyotę, przygoda Rovanpery z wyścigami samochodów jednomiejscowych miała rozpocząć się od sezonu w japońskiej Super Formule, w barwach zespołu KCMG. Jednak po ukończeniu w zeszłym miesiącu przedsezonowych testów na torze Suzuka oraz po konsultacji z lekarzem i przeprowadzeniu badań, Toyota i Rovanpera wspólnie podjęli decyzję o wycofaniu się z obecnego sezonu.

- Mam do przekazania trudne wieści. Wycofuję się z nadchodzących wyścigów i udziału w tegorocznym sezonie Super Formuły – przekazał Rovanpera za pośrednictwem platformy X.

- Już od dłuższego czasu zmagam się z problemami zdrowotnymi, które w tym roku się pogłębiły.

- Mój stan zdrowia nie pozwala mi obecnie na bezpieczną jazdę bolidami jednomiejscowymi. Teraz moim priorytetem jest to, aby wrócić do pełni sił. Moje postępy w tym roku pokazują, że ten projekt ma duży potencjał. Mój rozdział w wyścigach torowych jeszcze się nie zakończył. Bardzo mi przykro z powodu tych, którzy liczyli na to, że zobaczą mnie na torze.

Rovanpera musiał wycofać się z grudniowych posezonowych testów Super Formuły z powodu zawrotów głowy, które miały wpływ na równowagę i widzenie.

Jednak już w styczniu 25-latek zintensyfikował przygotowania do nowego sezonu Super Formuły, startując w nowozelandzkiej serii Formuły Regionalnej Oceanii z Hitech. Fin pięciokrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce i zaliczył pierwsze podium na Teretonga Park. To pozwoliło mu zająć 16. miejsce w mistrzostwach, zanim choroba zmusiła go do opuszczenia finałowego spotkania w Highlands Motorsport Park.

Rovanpera powrócił za kierownicę podczas przedsezonowych testów Super Formuły na torze Suzuka w zeszłym miesiącu, zajmując 24. miejsce. Poprawił wtedy podczas testu swój czas o ponad sekundę.

Toyota potwierdziła, że ​​Rovanpera chce wrócić i kontynuować rywalizację w wyścigach torowych, stawiając sobie wyzwania na najwyższym poziomie, ale tylko wtedy, gdy będzie na to gotowy. Toyota zaoferuje Rovanperze pełne wsparcie w powrocie na tor w przyszłości.

- Chciałbym podzielić się z Wami smutną wiadomością. Kalle Rovanpera nie wystartuje w nadchodzących wyścigach – czytamy w oświadczeniu prezesa Toyoty, Akio Toyody (Morizo).

- Włożył całe serce w ten projekt i za każdym razem, gdy wyjeżdżał na tor podczas prywatnych testów, jego prędkość była coraz lepsza. Widziałem, jak dawał z siebie wszystko i raz po raz poprawiał czasy okrążeń.

- Mimo tej pasji i postępów, jego ciało nie nadążało. Po przeprowadzeniu badań lekarskich doszliśmy do bolesnego wniosku, że dalsza rywalizacja nie będzie dla niego właściwym wyborem.

Zwolnione przez Rovanperę miejsce w dwóch pierwszych wyścigach w Motegi (4 do 5 kwietnia) zajmie rezerwowy kierowca KCMG, Seita Nonaka.

