Sasse najszybszy podczas treningu ADAC GT4 Germany

17-latek wykonał o 0.504 sekundy lepszy czas od drugiego Tima Heinemanna (1:28.166). Trzeci czas wykręcił Lennart Marioneck (1:28.280). Tim Reiter, który występuje razem z Robinem Rogalskim w barwach Seyffarath Motorsport zakończył trening na 19. pozycji (1:31.036).

Trening 1

1. Hugo Sasse/Mike David Ortmann Prosport Racing 1:27.662

2. Max Kronberg/Tim Heinemann W&S Motorsport 1:28.166

3. Matej Pavlicek/Lennart Marioneck RTR projects 1:28.280

4. Stefan Bostandjiev/Pavel Lefterov Overdrive Racing 1:28.504

5. Leo Pichler/Leon Wassertheurer razoon - more than racing 1:28.678

6. Alexander Hartvig/Joel Sturm Team Allied-Racing 1:28.873

7. Axel Sartingen/Daniel Schwerfeld Black Falcon Team TEXTAR 1:29.075

8. Christopher Rink/Philipp Stahlschmidt Hofor Racing by Bonk Motorsport 1:29.177

9. Robin Falkenbach/Marc de Fulgencio Leipert Motorsport 1:29.228

10. Indy Dontje/Christer Jöns Dörr Motorsport 1:29.273

...

19. Robin Rogalski/Tim Reiter Seyffarth Motorsport 1:31.036

Fot. ADAC