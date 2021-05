Drugie najlepsze czasy w Q2 dawały pole startowe w wyścigu 3. Tim Tramnitz wyprzedził o 12 tysięcznych Olliego Bearmana, o 22 tysięczne Sebastiana Montoyę.

Kacper Sztuka ukończył pierwszą czasówkę w wyścigach samochodowych na 21 i 23 pozycji - w stawce 37 kierowców. 15-letni cieszynianin zajął piąte, a następnie szóste miejsce w klasyfikacji Rookies. Piotr Wiśnicki znalazł się na 32 pozycji w Q1, na 28 w Q2.

W trzecim wyścigu Kacper Sztuka startuje z 19, Piotr Wiśnicki - z 27 pola.

KWALIFIKACJE 1

1. Kiriłł Smal (Prema) 2.04,095

2. Tim Tramnitz (US Racing) 2.04,230

3. Ollie Bearman (Van Amersfoort) 2.04,411

4. Conrad Laursen (Prema) 2.04,435

5. Władimir Łomko (US Racing) 2.04,435

6. Luke Browning (US Racing) 2.04,463

7. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 2.04,650

8. Sebastian Montoya (Prema) 2.04,677

9. Victor Bernier (R-ace) 2.04,868

10. Joshua Dürksen (Mücke) 2.04,923

...

21. Kacper Sztuka (AS Motorsport) 2.05,510 (5. Rookie)

32. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 2.06,295

KWALIFIKACJE 2

1. Ollie Bearman (Van Amersfoort) 2.02,999

2. Tim Tramnitz (US Racing) 2.03,442

3. Luke Browning (US Racing) 2.03,520

4. Sebastian Montoya (Prema) 2.03,529

5. Kiriłł Smal (Prema) 2.03,581

6. Władimir Łomko (US Racing) 2.03,593

7. Nikita Biedrin (Van Amersfoort) 2.03,697

8. Conrad Laursen (Prema) 2.03,728

9. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 2.03,761

10. Victor Bernier (R-ace) 2.03,812

...

23. Kacper Sztuka (AS Motorsport) 2.04,723 (6. Rookie)

28. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 2.05,108

Fot. facebook.com/kacpersztukago