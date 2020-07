Sycylijski podopieczny Todta

Od marca 15-latek, Minì jest prowadzony przez agencję All Road Management Nicolasa Todta. W dorobku Sycylijczyka widnieją dwa tytuły mistrza Włoch w 60 Mini, kartingowe wicemistrzostwo świata juniorów, ubiegłoroczne wicemistrzostwo Europy w OK. Minì wygrał WSK Super Master Series w 60 Mini (2017) i OK Junior (2018).

Prema ustrzeliła dublet w drugiej 55-minutowej sesji. Gabriel Bortoleto ustąpił Minìemu o 86 tysięcznych. Za Andreą Rosso, czwarty czas uzyskał kolejny kierowca Premy - Dino Beganovic. Mateusz Kaprzyk poprawił się na 1.48,259.

Temperatura wzrosła do 30 stopni. W 8 minucie zarządzono FCY. Z pierwszego sektora trzeba było ściągnąć Tatuusa Francesco Braschiego. 12 minut przed końcem Pietro Negra zatrzymał się na zjeździe na pit lane i ponownie nastąpiła neutralizacja. Do końca sesji pozostały 4 minuty, gdy kraksa Francesco Pizziego na Variante Villeneuve spowodowała czerwoną flagę.

SESJA 2

1. Gabriele Minì (Prema) 1.45,950

2. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.46,036

3. Andrea Rosso (Cram) 1.46,191

4. Dino Beganovic (Prema) 1.46,268

5. Jesse Salmenautio (BhaiTech) 1.46,292

6. Francesco Simonazzi (DRZ Benelli) 1.46,436

7. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.46,439

8. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.46,446

9. Dexter Patterson (BhaiTech) 1.46,465

10. Jasin Ferati (Jenzer) 1.46,528

...

24. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.48,259