Szwedzki junior Ferrari

16-letni Szwed wyprzedził kolegów z Premy - Gabriele Minìego, Gabriela Bortoleto i Sebastiana Montoyę. Najlepszy z polskiej trójki, Piotr Wiśnicki zajął 15 miejsce.

Na 7 okrążeniu Beganovic zszedł do 1.31,395. 13 minut przed końcem Mateusz Kaprzyk uzyskał 1.32,571 i widniał na P13. Gabriele Minì przejął P2 po 1.31,490. W ostatniej minucie Piotr Wiśnicki poprawił się na 1.32,410, awansując na P15.

SESJA 6 - GRUPA B

1. Dino Beganovic (Prema) 1.31,395

2. Gabriele Minì (Prema) 1.31,490

3. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.31,503

4. Sebastian Montoya (Prema) 1.31,554

5. Jasin Ferati (Jenzer) 1.31,857

6. Andrea Rosso (Cram) 1.31,875

7. Filip Ugran (Jenzer) 1.31,977

8. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 1.32,057

9. Zdenek Chovanec (BhaiTech) 1.32,076

10. Francesco Simonazzi (DRZ Benelli) 1.32,105

...

15. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.32,410

16. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.32,571

17. Kacper Sztuka (DR Formula) 1.32,913

GRUPA A

1. Ollie Bearman (US Racing) 1.31,610

2. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.31,882

3. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.31,961

4. Tim Tramnitz (US Racing) 1.31,973

5. Władisław Łomko (US Racing) 1.32,000

6. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.32,023

7. Axel Gnos (G4) 1.32,082

8. Joshua Dürksen (Mücke) 1.32,406

9. Elias Seppänen (US Racing) 1.32,451

10. Josef Knopp (Mücke) 1.32,468