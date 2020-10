Ten Voorde przed Pereirą

Za Luksemburczykiem z polskiego zespołu Förch Racing finiszował Leon Köhler, ale 21-latka ukarano doliczeniem 5 sekund za ruch na polu startowym. Na podium awansował najlepszy junior, Diego Bertonelli. Julian Hanses z Förch Racing do mety naciskał Toskańczyka.

Dwukrotnie interweniował elektryczny Taycan z napisem Safety Car. Na 3 okrążeniu Kay van Berlo atakował Juliana Hansesa. Znajdujący się po zewnętrznej Laurin Heinrich wykonał obrót i wpadł w żwir.

Drugą neutralizację zarządzono na 13 okrążeniu. Rudy van Buren obrócił Porsche Kaya van Berlo. World's Fastest Gamer z 2017 roku, van Buren został ukarany drive through, zamienionym na doliczenie 30 sekund.

WYŚCIG 2 (21 okrążeń)

1. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber)

2. Dylan Pereira (Förch Racing) +0,444

3. Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) +5,395

4. Julian Hanses (Förch Racing) +5,529

5. Toni Wolf (Overdrive Racing by Huber) +6,694

6. Joey Mawson (Fach Auto Tech) +7,357

7. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) +7,882

8. Lukas Ertl (T3/HRT Motorsport) +10,368

9. Matthias Jeserich (CarTech Motorsport by Nigrin) +13,999

10. Carlos Rivas (Black Falcon Team Textar) +14,401