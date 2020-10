Ten Voorde w deszczu

Wicelider punktacji wyprzedził o 0,670 sekundy Leona Köhlera. Czołową trójkę uzupełnił najlepszy Rookie, Diego Bertonelli. Kierowcy polskiego zespołu Förch Racing - Dylan Pereira i Julian Hanses ukończyli godzinną sesję na piątym i szóstym miejscu. Pereira jest liderem niemieckiego Carrera Cup.

Ten Voorde uzyskał 2.02,753 na ósmym z zaliczonych 21 okrążeń. 9.41 przed końcem na krótko wywieszono czerwoną flagę. Leon Köhler, Laurin Heinrich i Daan van Kuijk zostali wezwani do ZSS z powodu nadmiernej prędkości przy czerwonej fladze.

WYNIKI TRENINGU

1. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) 2.02,753

2. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) 2.03,423

3. Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) 2.03,743

4. Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) 2.03,790

5. Dylan Pereira (Förch Racing) 2.04,430

6. Julian Hanses (Förch Racing) 2.04,545

7. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) 2.04,663

8. Joey Mawson (Fach Auto Tech) 2.04,977

9. Jukka Honkavuori (MRS GT Racing) 2.05,149

10. Kay van Berlo (Nebulus Racing by Huber) 2.05,962