Ten Voorde wygrywa w Le Mans

Holender z Nebulus Racing by Huber wyprzedził o sekundę Leona Köhlera, o 2,6 s Ayhancana Güvena - pierwszego we francuskiej serii. Förch Racing może się pochwalić czwartym miejscem Juliana Hansesa - drugim w Rookie.

Lider bielskiego zespołu, Dylan Pereira widniał na czwartym miejscu w Carrera Cup Deutschland, ale w trakcie ostatniego okrążenia spadł na P7.

52 Porsche ścigały się na mokrym torze. Dwukrotnie interweniował Safety Car. Jean-Baptiste Simmenauer zderzył się z Marvinem Kleinem na pierwszej szykanie (3). Po restarcie Maxence Maurice i Daniel Skočdopole zatrzymali się na Hunaudières (5). Wywieszono podwójną żółtą flagę. Kolizja Loeka Hartoga i Jaxona Evansa na Esses sprowadziła z powrotem samochód bezpieczeństwa (7). Wyścig wznowiono na ostatnie okrążenie.

WYNIKI WYŚCIGU (9 okrążeń)

1. Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber)

2. Leon Köhler (T3/HRT Motorsport) +1,028

3. Ayhancan Güven (Martinet by Alméras) +2,635

4. Loek Hartog (Bas Koeten Racing) +3,987

5. Marvin Klein (Martinet by Alméras) +4,093

6. Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport) +4,678

7. Adam Eteki (CLRT) +6,847

8. Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) +9,000

9. Alessio Picariello (Team Carrera Cup Asia) +9,456

10. Jaden Conwright (Dinamic Motorsport) +10,107

11. Julian Hanses (Förch Racing) +10,541

...

16. Dylan Pereira (Förch Racing) +14,303

Fot. facebook.com/LarryTenVoorde