Trwa seria Choveta

18-latek z Pinnacle Motorsport wygrał w Abu Zabi czwarty wyścig w sezonie, trzeci z rzędu. Guanyu Zhou, drugi na mecie, został wiceliderem punktacji. Najniższy stopień podium przypadł Dino Beganovicowi. Lorenzo Fluxá (4.) i Cem Bölükbaşi (5.) uzyskali najlepszy wynik w serii.

Chovet założył nowe opony i po starcie uciekł Guanyu Zhou, korzystającemu z Giti po pierwszym wyścigu. Beganovic awansował na P3 - przed Hadjara i Fluxę. Rywalizujący z Beganovicem Isack Hadjar wypadł na zakręcie 11 i wycofał się z powodu uszkodzenia lewego tylnego zawieszenia.

Roy Nissan wyjechał poza tor, atakując Kusha Mainiego. Roman Staněk wyprzedził Izraelczyka. Po kolizji odpadli koledzy z Pinnacle Motorsport, Alexandre Bardinon i Matthias Lüthen. Na 5 okrążeniu pojawił się Safety Car.

Rywalizację wznowiono po 6 kółku. Nicola Marinangeli uderzył w barierę po kontakcie z Tatuusem Roya Nissany'ego na zakręcie 14. Tester Williamsa zjechał z toru. Na 8 okrążeniu powrócił samochód bezpieczeństwa.

Neutralizacja zakończyła się po 11 okrążeniu. Patrik Pasma korzystający z samochodu Caspera Stevensona, wykonał obrót po kontakcie z Roberto Farią (12) i zjechał na pit lane.

WYŚCIG 2 (13 okrążeń)

1. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport)

2. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +0,626

3. Dino Beganovic (Abu Dhabi Racing by Prema) +1,710

4. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +2,588

5. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +3,312

6. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +3,951

7. Kush Maini (Mumbai Falcons) +5,498

8. Roman Staněk (Hitech GP) +6,244

9. Roberto Faria (Motorscape) +6,971

10. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +8,145

11. Reece Ushijima (Hitech GP) +13,473

12. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +14,909

13. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +15,138

14. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +27,383

PUNKTACJA

1. Chovet 144, 2. Zhou 123, 3. Daruvala 121, 4. Beganovic 88, 5. Hadjar 81, 6. Nissany 63, 7. Iwasa 52, 8. Bölükbaşi 39, 9. Pasma 23, 10. Stanek 19.

Fot. F3 Asian Championship