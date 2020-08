Trzech Polaków na Red Bull Ringu

Stawkę, w której widnieją również kierowcy Formula Regional Europe, podzielono na dwie grupy. W pierwszej sesji, w F4 najszybszy był Jak Crawford, aktualnie piąty w ADAC Formel 4.

Andrea Rosso dyktował tempo w grupie B. Trzynasty czas należał do Mateusza Kaprzyka, szesnasty do Piotra Wiśnickiego, osiemnasty do Kacpra Sztuki.

SESJA 1 - GRUPA A

1. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.32,081

2. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.32,408

3. Francesco Braschi (AS Motorsport) 1.32,600

4. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.32,626

5. Joshua Dürksen (Mücke) 1.32,676

6. Tim Tramnitz (US Racing) 1.32,743

7. Josef Knopp (Mücke) 1.32,779

8. Axel Gnos (G4) 1.32,830

9. Ollie Bearman (US Racing) 1.33,341

10. Władisław Łomko (US Racing) 1.33,356

GRUPA B

1. Andrea Rosso (Cram) 1.32,304

2. Filip Ugran (Jenzer) 1.32,938

3. Jesse Salmenautio (BhaiTech) 1.33,121

4. Sebastian Montoya (Prema) 1.33,179

5. Jasin Ferati (Jenzer) 1.33,227

6. Gabriele Minì (Prema) 1.33,283

7. Sebastian Øgaard (BhaiTech) 1.33,351

8. Francesco Simonazzi (DRZ Benelli) 1.33,551

9. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.33,584

10. Dexter Patterson (BhaiTech) 1.33,607

...

13. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.33,881

16. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.34,684

18. Kacper Sztuka (DR Formula) 1.37,084