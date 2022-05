Tymoteusz Kucharczyk wyszedł na prowadzenie, za plecami Polaka czaił sie Nikola Tsolov, który próbował wyprzedzić reprezentanta MP Motorsport. Bułgar na drugim okrążeniu wyprzedził kierowcę z Polski.

Następnie na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, powodem był wypadek Ricardo Escotto. Siedem minut przed końcem SC zjechał do alei serwisowej, a kierowcy wrócili do ścigania. Następnie doszło do kolejnej kolizji, która sprawiła, że samochód bezpieczeństwa musiał wyjechać na tor. K

Kontrola wyścigu zdecydowała się na to, żeby zawodnicy przejechali jeszcze jedno okrążenie tempem wyścigowym. Po zjeździe SC Kucharczyk próbował zaatakować Tsolova, jednak młody kierowca z Bułgarii uciekł Polakowi na ponad pół sekundy. Zaciętą walkę o trzecią pozycję wygrał Suleiman Zanfari.

Wyniki - Wyścig 3

1. Nikola Tsolov 9 okr.

2. Tymoteusz Kucharczyk +0.733

3. Suleiman Zanfari +2.248

4. Hugh Barter +2.534

5. Tasanapol Inthrapuvasak +2.736