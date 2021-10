Podczas sesji treningowych ekipa Easy Race, której barwy reprezentował Karol, zajmowała pozycje w drugiej dziesiątce. Jak się okazało, zespół nie do końca trafił z ustawieniami samochodu. Z tego powodu Basz i Greco uplasowali się na kolejno dziesiątym i jedenastym miejscu w czasówce.

Ekipa nie zamierzała się jednak poddać i pracowała nad autem przed wyścigiem, dzięki czemu kierowcom udało się zrobić spore postępy. Samochód prowadził się lepiej i w sobotnich zmaganiach Karol już na początku awansował o jedno oczko, a na kolejnych okrążeniach udało mu się rozprawić z czworgiem rywali, dzięki czemu Greco finiszował jako piąty.

Podczas niedzielnego wyścigu ekipa zyskała dokładnie tyle samo – 5 pozycji. Oznacza to, że polsko-włoski duet tym razem minął linię mety jako szósta załoga, z niewielkimi stratami do rywali. Istotniejsze było jednak to, że te pozycje wystarczyły, aby Matteo Greco utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Włoch!

- To nie był łatwy weekend, jednak jestem z niego zadowolony. Nie trafiliśmy z ustawieniami auta i też niewiele mogliśmy zrobić podczas kwalifikacji - powiedział Basz. - Trwają one zaledwie 10 minut i trzeba było od razu pojechać dobre kółko – nie było czasu nawet na wyczucie maszyny. Przez to pozycje startowe nas nie zadowalały, jednak byliśmy w stanie robić postępy i wyniki na mecie okazały się już znacznie lepsze. Dlatego też jestem zadowolony z piątego i szóstego miejsca, a co ważniejsze Matteo utrzymał swoje trzecią lokatę w klasyfikacji, więc plan na ten weekend został wykonany.

- Ja też jestem pod wrażeniem samochodu, bo gdyby Ferrari było ustawione tak jak powinno, to jazda nim byłaby nie tylko skuteczna, ale też szalenie przyjemna - dodał.