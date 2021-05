Tim Tramnitz, 16-latek z Hamburga, zostawił za sobą dwójkę Van Amersfoort Racing - Nikitę Biedrina i Olliego Bearmana. Kolejne miejsca zajęli koledzy Tramnitza, Luke Browning i Władimir Łomko.

Dwie minuty przed końcem Tramnitz zszedł do 2.02,751. Kacper Sztuka widniał na 8 pozycji po 2.04,166, ale nie poprawił czasu z 10 okrążenia. Ustronianin zmieścił się w czołowej piątce najlepszych debiutantów. Piotr Wiśnicki ukończył trening na 32 miejscu.

TRENING 2

1. Tim Tramnitz (US Racing) 2.02,751

2. Nikita Biedrin (Van Amersfoort) 2.02,878

3. Ollie Bearman (Van Amersfoort) 2.02,972

4. Luke Browning (US Racing) 2.03,045

5. Władimir Łomko (US Racing) 2.03,181

6. Kiriłł Smal (Prema) 2.03,305

7. Joshua Dufek (Van Amersfoort) 2.03,326

8. Sebastian Montoya (Prema) 2.03,532

9. Victor Bernier (R-ace) 2.03,557

10. Joshua Dürksen (Mücke) 2.03,558

...

22. Kacper Sztuka (AS Motorsport) 2.04,166

32. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 2.04,876

Fot. US Racing