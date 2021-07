Van Gisbergen bisuje w Townsville

Jamie Whincup wykorzystał pole position i prowadził po starcie. Nick Percat zepchnął van Gisbergena na P3, ale lider mistrzostw szybko wrócił na drugą pozycję.

Do pierwszego pit stopu (28) Whincup miał w zapasie pół sekundy nad van Gisbergenem. Nowozelandczyk zmienił opony i tankował cztery okrążenia później. Wrócił na tor 10 sekund za kolegą z zespołu.

Van Gisbergen zmniejszył stratę do dwóch sekund, nim Whincup ponownie odwiedził pit lane (60). Holdena z numerem 97 obsłużono po 65 okrążeniu. Odstęp pomiędzy kierowcami Triple Eight wzrósł do 6 sekund.

10 okrążeń przed metą van Gisbergen dogonił Whincupa, a na 76 okrążeniu przypuścił atak. Lider "zamknął drzwi" na zakręcie 11. Dwa zakręty dalej, po kontakcie van Gisbergen przebił się na czoło stawki.

Anton De Pasquale zajął trzecie miejsce ze stratą 23 sekund. Po 10 zwycięstwie w sezonie, 50 w karierze, Shane van Gisbergen uzyskał przewagę 245 punktów nad Jamie Whincupem.