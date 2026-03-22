Wyścigi

Verstappen pozbawiony zwycięstwa

Zespół Winward Mercedes-AMG, w którym startuje Max Verstappen, został pozbawiony zwycięstwa w rundzie NLS na torze Nurburgring.

Piotr Furman
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Autor zdjęcia: Max Verstappen

Holender wrócił do „Zielonego Piekła” i zdominował sesję kwalifikacyjną naznaczoną długimi przerwami. Czterokrotny mistrz świata F1 zaprezentował mistrzowską klasę za kierownicą Mercedesa-AMG GT3 #3, którego dzieli się z Danielem Juncadellą i Julesem Gounonem.

Jednak trio straciło zwycięstwo na Północnej Pętli Nurburgringu z powodu naruszenia przepisów dotyczących opon.

Podczas skanowania kodów kreskowych po wyścigu komisja techniczna odkryła, że ​​zespół zużył siedem kompletów opon, przy limicie sześciu dozwolonych w dniu wyścigu. W NLS nie ma miejsca na błąd w regulaminie technicznym i dyskwalifikacja była jedynym możliwym rozwiązaniem w tym przypadku.

- Dyskwalifikacja jest trudna do przyjęcia. Niestety, popełniliśmy błąd, który nie pozostawił sędziom innego wyboru, jak tylko wykluczyć zwycięski samochód – wyjaśnił Christian Hohenadel, szef zespołu Winward.

- To był nasz pierwszy start jako zespół Mercedes-AMG Performance na Nordschleife i chciałbym przeprosić wszystkich kibiców, którzy nas dopingowali.

- Przeanalizujemy jednak to co się stało, wyciągniemy z tego wnioski i wrócimy jeszcze silniejsi na 24-godzinny wyścig.

Po wykluczeniu samochodu z numerem 3, zwycięstwo przypadło duetowi Rowe Racing BMW, Danowi Harperowi i Jordanowi Pepperowi. Drugie miejsce zajęli Tim Heinemann i Sven Muller reprezentujący Falken Porsche.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Autor zdjęcia: Max Verstappen

Losch 48 Motorsport by Black Falcon Porsche w składzie Dylan Pereira, Tobias Muller i Patrick Assenheimer był trzeci, co oznacza, że ekipa w swoim debiucie w SP9 zdobyła pierwsze podium w klasyfikacji generalnej.

Chociaż Verstappen, Juncadella i Gounon zostali pozbawieni zwycięstwa, ich dominująca forma nie podlega dyskusji. 59,5-sekundowej przewagi na mecie nie da się wytłumaczyć użyciem nadmiarowego kompletu opon.

Kolejny wyścig NLS odbędzie się 11 kwietnia.

Zobacz więcej