Volkswagen Motorsport rezygnuje z Goodwood

- Bardzo żałujemy, że nie będziemy mogli wystąpić w tym roku w Goodwood, ale zdrowie naszych pracowników jest dla nas najważniejsze - powiedział dyrektor VW Motorsport, Sven Smeets. - Po długich wewnętrznych dyskusjach jesteśmy przekonani, że to najlepsza decyzja w obecnej sytuacji. Oczywiście, bardzo chcielibyśmy rywalizować z konkurencją na Goodwood Motor Circuit, ale niestety, w tej chwili nie jest to możliwe. Nie byłoby właściwe przeniesienie tak dużego zespołu z Niemiec do Wielkiej Brytanii w czasie, gdy w większości europejskich krajów podjęto zaostrzone środki, zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Plan zakładał wystawienie w Goodwood elektrycznego Volkswagena ID.R - z Romainem Dumasem jako kierowcą. Format SpeedWeek Shootout jest taki sam, jak wyścigu górskiego podczas Goodwood Festival of Speed, wygranego przez Dumasa przy użyciu ID.R w 2018 i 2019. W ubiegłym roku Francuz ustanowił rekord trasy - 39,90 sekundy. Obok ID.R zamierzano zaprezentować w Goowood seryjnego Volkswagena ID.3.