Waliłko wypchnięty z toru

Po starcie kierowca Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing skutecznie odpierał ataki Luki Stolza. Waliłko awansował na P5, ale w trakcie 17 okrążenia, po kontakcie Mercedes z numerem 13 przejechał przez żwir i znalazł się na 13 pozycji.

Do pit stopu Igor odzyskał jedno miejsce. Jules Gounon, piętnasty po zmianie, utrzymał lokatę do mety. Wyścig kontrolowali Raffaele Marciello i Maximilian Buhk z Mann-Filter Team Landgraf - HTP/WWR. Marciello wywalczył drugie pole position i prowadził do zmiany po 23 okrążeniu. Audi Elii Erharta wpadło w żwir i pojawił się Safety Car. Debiutujący w GT Masters Maximilian Buhk minął metę 2,6 sekundy przed Albertem Costą z GRT.

WYŚCIG 1 (41 okrążeń)

1. Raffaele Marciello/Maximilian Buhk (I/D) Mercedes-AMG GT3 Evo

2. Mirko Bortolotti/Albert Costa (I/E) Lamborghini Huracán GT3 Evo +2,604

3. Ricardo Feller/Christopher Mies (CH/D) Audi R8 LMS Evo +10,736

4. Nick Yelloly/Jesse Krohn (GB/FIN) BMW M6 GT3 +11,691

5. Luca Stolz/Maro Engel (D) Mercedes-AMG GT3 Evo +11,978

6. Kim-Luis Schramm/Dennis Marschall (D) Audi R8 LMS Evo +12,809

7. Michael Ammermüller/Mathieu Jaminet (D/F) Porsche 911 GT3 R +12,958

8. David Jahn/Marco Holzer (D) Porsche 911 GT3 R +13,737

9. Robert Renauer/Sven Müller (D) Porsche 911 GT3 R +14,444

10. Jusuf Owega/Patric Niederhauser (D/CH) Audi R8 LMS Evo +15,001

...

15. Igor Waliłko/Jules Gounon (PL/F) Mercedes-AMG GT3 Evo +23,863