Zhou bliżej superlicencji

Kierowca Abu Dhabi Racing by Prema odniósł na wyspie Yas czwarte zwycięstwo w sezonie i wyprzedził o 16 oczek Pierre-Louisa Choveta. Francuz, który wygrał sześć wyścigów, przyjechał na końcową rundę z 32-punktową przewagą nad Zhou.

W trzecim podejściu Zhou ruszający z pole position, zostawił za sobą po starcie Patrika Pasmę. Jehan Daruvala dysponujący nowymi oponami, utrzymał trzecią lokatę. Za sobą miał Romana Stanka, który wraz z Pierre-Louisem Chovetem wyprzedził Davida Vidalesa.

Cem Bölükbaşi i Reece Ushijima zaliczyli kontakt na zakręcie 9 (2). Daruvala znalazł się przed Pasmą, ale odwiedził pobocze. Vidales spadł na P13. Szóste miejsce przejął Roy Nissany, siódme - Ayumu Iwasa, który minął Kusha Mainiego.

Alessio Deledda odpadł po kolizji z Iriną Sidorkową i na trzecim okrążeniu wyjechał Safety Car. Neutralizację zakończono po czwartym kółku. Pierre-Louis Chovet bezskutecznie atakował Romana Stanka.

Siódmy na mecie, Ayumu Iwasa zdobył Rookie Cup. 19-letni junior Red Bulla wyprzedził w końcowej punktacji Cema Bölükbaşiego i Reece'a Ushijimę.

WYŚCIG 3 (14 okrążeń)

1. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) 31.46,485

2. Patrik Pasma (3Y Evans GP) +3,297

3. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +3,869

4. Roman Staněk (Hitech GP) +8,383

5. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) +9,374

6. Roy Nissany (Hitech GP) +11,655

7. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +12,295

8. Kush Maini (Mumbai Falcons) +13,168

9. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +17,998

10. Reece Ushijima (Hitech GP) +18,685

11. Alex Connor (3Y Evans GP) +19,384

12. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) +20,117

13. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +21,828

14. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +22,633

15. Nicola Marinangeli (Motorscape) +25,333

16. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +32,371

17. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) +41,769

18. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +44,316

KOŃCOWA PUNKTACJA

1. Zhou 257, 2. Chovet 241, 3. Daruvala 191, 4. Pasma 146, 5. Nissany 99, 6. Hadjar 95, 7. Beganovic 88, 8. Iwasa 82, 9. Bölükbaşi 61, 10. Staněk 60.