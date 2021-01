Zhou utrzymuje tempo

Kierowcy Abu Dhabi Racing by Prema zajęli pierwsze dwa miejsca. Junior Ferrari, Dino Beganovic ustąpił Zhou o 0,299 sekundy. Top 3 skompletował Pierre-Louis Chovet z Pinnacle Motorsport.

Najlepsze czasy uzyskano w przedpołudniowej sesji. Po południu górą był Chovet (1.34,852) - przed Isackiem Hadjarem (+0,252) i Cemem Bölükbaşim (+0,424). Zdenek Chovanec zatrzymał Tatuusa na 11 okrążeniu i wywieszono czerwoną flagę.

SESJA 4-5

1. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.33,802

2. Dino Beganovic (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.34,101

3. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) 1.34,195

4. Patrik Pasma (3Y Evans GP) 1.34,376

5. Kush Maini (Mumbai Falcons) 1.34,384

6. Roy Nissany (Hitech GP) 1.34,472

7. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) 1.34,508

8. Isack Hadjar (3Y Evans GP) 1.34,522

9. Ayumu Iwasa (Hitech GP) 1.34,628

10. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) 1.34,668

11. Nicola Marinangeli (Motorscape) 1.34,676

12. Casper Stevenson (3Y Evans GP) 1.34,867

13. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) 1.34,962

14. Reece Ushijima (Hitech GP) 1.35,062

15. Roman Staněk (Hitech GP) 1.35,222

16. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) 1.35,276

17. Roberto Faria (Motorscape) 1.35,280

18. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) 1.35,343

19. Zdenek Chovanec (BlackArts Racing) 1.35,475

20. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) 1.35,538

21. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.36,125

22. Matthias Lüthen (Pinnacle Motorsport) 1.36,167

23. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) 1.36,733

Fot. F3 Asia