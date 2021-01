Zimowa rywalizacja mistrzów

Coroczna impreza podsumowująca sezon sportów motorowych, przyciągająca kierowców z wielu najważniejszych serii, tym razem odwiedzi Szwecję. Areną rywalizacji będzie tor znajdujący się w Pite Havsbad, niespełna 120 kilometrów od koła podbiegunowego.

RoC organizowano już we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chinach, na Barbados, w Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Meksyku.

Teraz Szwecja zaproponuje kierowcom nowe wyzwanie, w zimowych warunkach, na torze znacznie dłuższym i szerszym niż w poprzednich edycjach RoC. Ostateczna data jeszcze nie została podana.

Johan Kristofferson, aktualny mistrz świata World RX i zwycięzca RoC 2019 już miał okazję sprawdzić możliwości nowej lokalizacji: - Jazda po tym torze i pokonywanie szerokich zakrętów to świetna zabawa. Wszyscy kierowcy pokochają to miejsce.

- Udział w Race of Champions w Meksyku w 2019 roku był jednym z najlepszych doświadczeń w mojej karierze, a teraz będę mógł wystartować u siebie, co czyni to wyzwanie jeszcze bardziej wyjątkowym.

Lista samochodów, jakie zostaną podstawione do rywalizacji jeszcze nie została podana, ale wiadomo już, że będą wykorzystywane m.in. auta z napędem elektrycznym.