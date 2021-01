Zmarł Adrián Campos

Przyczyną śmierci była choroba układu krążenia - rozwarstwienie aorty.

Campos pochodził z Alziry i był wnukiem przemysłowca Luisa Suñera. W 1980 mistrz Hiszpanii w wyścigach modeli samochodów sterowanych radiem, rok później Adrián został kierowcą wyścigowym. W Formule 3 dotarł do trzeciego miejsca w mistrzostwach Niemiec (1985). W następnym sezonie rywalizował w F3000 - i testował Tyrrella F1. W 1987 i 1988 zaliczył 17 Grand Prix w Minardi. Ukończył tylko dwa wyścigi. Stracił motywację nie kwalifikując się do trzech Grand Prix z rzędu i pożegnał zespół po Montrealu.

W 1994 sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii w wyścigach samochodów turystycznych. Zakończył karierę po sezonie 1997.

W 1998 roku powstał Adrian Campos Motorsport. Marc Gené został mistrzem Open Fortuna by Nissan i dotarł do F1. W sezonie 1999 następne odkrycie Camposa, Fernando Alonso sięgnął po prymat w Euro Open by Nissan, wygrywając sześć wyścigów. Ojciec Fernando, José Luis Alonso pełnił funkcję dyrektora sportowego zespołu w 2002 i 2003 roku.

W 2005 Campos Racing wszedł do GP2 Series - i trzy lata później zostal mistrzem teamów, mając w składzie Lucasa Di Grassiego, Witalija Pietrowa i Bena Hanleya. W GP3 Series ekipa Camposa dotarła do trzeciego miejsca w klasyfikacji zespołów (2018). W WTCC zdobyła wicemistrzostwo (2015), w Euroformula Open - mistrzostwo teamów (2016).

Od 2017 Campos Racing rywalizuje w FIA Formula 2 Championship, od 2019 - w mistrzostwach FIA F3.

Adrián Campos przymierzał się również do F1. Przed sezonem 2010 zgłosił Campos Grand Prix i został przyjęty na listę wraz z trzema innymi nowymi zespołami - Lotusem, Manorem i US F1. Nazwę zmieniono na Campos Meta 1. Jednym z kierowców miał być Bruno Senna. Po problemach finansowych, w lutym udziałowiec José Ramón Carabante przejął kontrolę i powstał Hispania Racing F1 Team (następnie HRT F1). W roli szefa zespołu Camposa zastąpił Colin Kolles. HRT funkcjonował do listopada 2013 roku.