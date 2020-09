Znany z filmowego planu

Oglądany na planie Obserwatora, Szybko i wściekle, Need for Speed, Le Mans '66, Bad Boys for Life, Dallenbach dziesięć razy wygrał PPIHC w klasie. Kierowca z Basalt w Kolorado korzysta z single-seatera PVA-03 Dallenbach Special, zbudowanego na bazie samochodu IndyCar.

Na środkowej sekcji brylował Layne Schranz. Górną część podjazdu zdominował David Donohue, najszybszy w kwalifikacjach.

TRENING 4 - DOLNA SEKCJA

1. Paul Dallenbach (USA) PVA-03 Dallenbach Special 4.06,161

2. Clint Vahsholtz (USA) Ford Open +1,786

3. Dan Novembre (USA) Novembre KMHRAL Special +3,021

4. Rodney O'Maley (USA) O'Maley Special Spec V +24,449

5. Cole Powelson (USA) Sierra Alpha +27,936

6. Blake Fuller (USA) Tesla Model 3 +35,096

7. Scott Birdsall (USA) Ford F1 +44,408

8. Gregoire Blachon (USA) Boxeer TDI Bug +47,243

9. John McInnes (AUS) Sierra RX3 +51,778

10. Aaron Kaufman (USA) Sierra RX3 +52,617

ŚRODKOWA SEKCJA

1. Layne Schranz (USA) Chevrolet SS 2.33,158

2. Akio Kobayashi (J) Porsche 911 GT3 +42,071

3. David Schmidt (USA) Ford Mustang Howe TA2 +51,518

GÓRNA SEKCJA

1. David Donohue (USA) Porsche GT2 RS Clubsport 2.32,10

2. Jeff Zwart (USA) Porsche 935 +3,31

3. David Donner (USA) Porsche GT2 RS Clubsport +5,55

4. Kevin Wesley (USA) Dodge Challenger Hellcat Redeye Widebody +25,73

5. Blake Williams (AUS) Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport +28,54

6. Robb Holland (USA) Audi S3 +29,33

7. Scott Crouch (USA) Subaru WRX +32,63

8. David Hackl (USA) Audi Quattro +39,83