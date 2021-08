To była niedziela wielkich emocji, w każdym tego słowa znaczeniu, ponieważ Team WRT zmierzał do niesamowitego dubletu ze swoimi dwoma Orecami 07 Gibson, ale sport motorowy znów pokazał, że może być okrutny. Na ostatnim okrążeniu samochód nr 41, prowadzony przez Yifei Ye, który przewodził stawce LMP2, nagle zatrzymał, pozbawiając Chińczyka, Louisa Delétraza i Roberta Kubicę tego, co wydawało się pewnym zwycięstwem. Na szczęście załoga drugiego auta zespołu, podążającego wówczas na drugiej pozycji, przejęła pałeczkę, a Robin Frijns minął linię mety z przewagą zaledwie 0,7 sekundy nad najbliższym rywalem! Stanął na najwyższym stopniu podium wraz z Ferdinandem Habsburgiem i Charlesem Milesim.

Dyrektor zespołu Vincent Vosse był pierwszym, który przyznał, że walczy z mieszanymi uczuciami: - To fantastyczny dzień, przyjechać do Le Mans po raz pierwszy i wygrać. To coś niesamowitego, cały zespół wykonał znakomitą pracę. Oczywiście jest radość i smutek, bo wielkim rozczarowaniem był widok samochodu nr 41, który miał zwycięstwo w kieszeni, a zatrzymał się na jedno okrążenie przed metą. To po prostu okrutne, na szczęście nasze drugie auto podążało wówczas na drugiej pozycji, ale trudno jest w pełni cieszyć się z takiego sukcesu. Mimo wszystko jest to wspaniały dzień dla zespołu, który od początku przygotowań do wyścigu i przez cały tydzień wykonał wspaniałą pracę. Biorąc pod uwagę liczbę wiadomości, które otrzymujemy, to naprawdę coś osiągnęliśmy.

Po wyścigu zespół poinformował, że w samochodzie nr 31 na wspomnianym ostatnim okrążeniu doszło do awarii czujnika przepustnicy.

- Przegrać tak jak my przegraliśmy nie jest miło, ale tak to już jest - powiedział Robert Kubica. - Gratulacje dla naszego siostrzanego samochodu i dla zespołu. Nasz wyścig układał się pod górę, mieliśmy kilka problemów, ale zdołaliśmy objąć prowadzenie, lecz potem przyszedł ten ostateczny cios. Myślę, że przeżyliśmy prawie wszystko, co Le Mans może dać.

- W tym roku zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale to motorsport. Tu trzeba mieć trochę farta, a my nie mieliśmy go od początku - powiedział Robert Kubica dla TVP Sport. - Już na pierwszym okrążeniu zostałem uderzony. Element karoserii z auta jadącego dwa miejsca przed nami trafił w szybę. Już myślałem, że będzie źle, bo prawie wyrwało antenę. Później zostaliśmy uderzeni z tyłu. Mieliśmy uszkodzony element i przez 21 godzin auto wibrowało. Na dodatek na 11 godzin do końca mieliśmy awarię czujnika wydechu. Jechaliśmy na awaryjnej mapie, która jest znacznie bogatsza, przez co samochód automatycznie spalał więcej paliwa.

- To był burzliwy wyścig, spełniałem swoje marzenie, aż wszystko prysło. To był długi wyścig, z Louisem i Robertem, dbaliśmy o auto i dotarliśmy na szczyt na kilka godzin przed końcem, kiedy ja siedziałem za kierownicą – powiedział Yifei Ye. - Byłem tak dobry dla samochodu, jak to tylko możliwe, omijałem krawężniki, skupiałem się na tym, aby doprowadzić go do mety, ale czasami nie jest to pisane. Nie wiem, co się stało, wszystko się zatrzymało. Przykro mi ze względu na wszystkich w zespole. Wszyscy wykonali wspaniałą pracę. Gratulacje dla naszych kolegów z ekipy, a teraz patrzymy już w przyszłość, mamy jeszcze kampanię w ELMS, na której musimy się skupić.

- Jestem zdruzgotany wynikiem, ale przede wszystkim chcę ogromnie podziękować naszej załodze, Robertowi i Yifei, za fantastyczną pracę, a także pogratulować naszemu siostrzanemu samochodowi i zespołowi. Nie udało nam się zdobyć dubletu, ale to i tak fantastyczny debiut w Le Mans dla zespołu WRT - powiedział Louis Deletraz. - My zrobiliśmy wszystko dobrze. Wróciliśmy na prowadzenie i jechaliśmy z dużą przewagą. Mimo tego, co wydarzyło się na koniec, wszyscy to widzieli. Nie ma czego żałować i na pewno zapamiętamy ten wyścig. Wrócimy silniejsi, teraz skupiamy się na wygraniu ELMS.

Galeria zdjęć: Robert Kubica, Louis Deletraz i Yifei Ye podczas 24h Le Mans

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 1 / 14 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis DelÈtraz, Yifei Ye 2 / 14 Autor zdjęcia: Eric Le Galliot #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 3 / 14 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis DelŽtraz, Yifei Ye 4 / 14 Autor zdjęcia: Nick Dungan / Motorsport Images #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 5 / 14 Autor zdjęcia: Marc Fleury #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 6 / 14 Autor zdjęcia: Marc Fleury #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 7 / 14 Autor zdjęcia: Marc Fleury #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 8 / 14 Autor zdjęcia: Marc Fleury #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 9 / 14 Autor zdjęcia: Marc Fleury #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 10 / 14 Autor zdjęcia: Marc Fleury #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 11 / 14 Autor zdjęcia: Marc Fleury #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 12 / 14 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis DelŽtraz, Yifei Ye 13 / 14 Autor zdjęcia: Nick Dungan / Motorsport Images #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delatraz, Yifei Ye 14 / 14 Autor zdjęcia: JEP / Motorsport Images