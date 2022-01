Nowe wieloletnie partnerstwo z GCK Motorsport oraz ich oddziałem Green Corp Konnection w pełni odzwierciedla pragnienie firmy Motul, aby iść naprzód z partnerami, którzy podzielają tą samą filozofię.

GCK wykorzystuje sporty motorowe jako laboratorium do opracowywania rozwiązań technologicznych dla mobilności jutra. Partnerstwo to połączy elementy innowacyjne, przemysłowe, techniczne i sportowe z działaniami firmy Motul w słynnym Rajdzie Dakar oraz w nowych Mistrzostwach Świata w Rajdach Terenowych oraz nowej erze technicznej w World RX gdzie GCK wystawi elektryczną Lancią Deltę Evo-e RX.

Motul będzie współpracował z GCK Motorsport, aby pokazać, że nowe samochody napędzane energią jutra będą w stanie jeździć dłużej i jeszcze wydajniej, łącząc niezawodność i wysokie osiągi.

Podczas Rajdu Dakar Motul wspiera GCK Motorsport - załogę Guerlain Chicherit i Alex Winocq, która startuje samochodem GCK Buggy napędzanym biopaliwem. Jest to dla nich kolejny etap w pracach rozwojowych nad autem, które będzie napędzane wyłącznie wodorem. Nowa maszyna powinna zadebiutować w Dakarze 2023.

Partnerzy skupią się również na Mistrzostwach Świata w Rallycrossie, w których od tego roku wykorzystywany jest wyłącznie napęd elektryczny.

We wszystkich programach pionierski dział badawczo-rozwojowy firmy Motul będzie rozwijał i testował najnowsze produkty związane z mobilnością jutra w zupełnie nowych warunkach wyścigowych i rajdowych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z GCK Motorsport i wierzymy, że wspólnie mamy ogromny potencjał w kontekście dalszego rozwoju - powiedział Christophe Lacroix, dyrektor ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Motulu. - Jako firma, która zawsze szczyciła się i była napędzana przez swojego innowacyjnego ducha i pasję do nowych technologii, jesteśmy w pełni zaangażowani w nowe patenty, takie jak elektromobilność, hybrydy, ogniwa paliwowe i wodór. W miarę jak te technologie są wprowadzane do świata sportów motorowych, jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z ekspertami w tych specjalistycznych dziedzinach. Częścią DNA firmy Motul od ponad 60 lat jest wykorzystywanie sportów motorowych jako żywego laboratorium do udoskonalania, testowania i demonstrowania nowinek technicznych, a nasze nowe partnerstwo z GCK pozwoli nam utrzymać ten etos.