Zmiana trasy Dakaru

Miejsce Burajdy zajęła jako biwak Al-Kajsuma. Przedmieście Hafar Al-Batim, Al-Kajsuma jest oddalona o 400 km na północny wschód od Burajdy, stolicy prowincji Al-Kasim.

O zmianie zadecydowały względy logistyczne. Lotnisko w Al-Kajsumie zapewnia więcej miejsca uczestnikom Dakaru.

Piąty etap prowadzący z Rijadu do Al-Kajsumy, mierzy 661 km, z czego 456 km to odcinek specjalny. Następnego dnia zawodnicy przejadą z Al-Kajsumy do Ha'il. Długość etapu wynosi 618 km, odcinka specjalnego - 448 km.