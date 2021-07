DTM na torze Lausitzring

Drugi weekend wyścigowy DTM odbędzie się na torze Lausitzring w dniach 23-25 lipca i znów zapowiada się spektakularne widowisko. Po pierwsze dlatego, że zostanie wykorzystany nieco inny układ toru, z pochylonym pierwszym zakrętem. Po drugie, kibice wracają na trybuny.

Udowodniła to już pierwsza runda w Monzy, że DTM w nowej erze również jest niezwykle inspirujące. Natomiast po wizycie w Świątyni Szybkości we Włoszech, zespoły i kierowcy muszą teraz sprawdzić się w swoich samochodach GT3 na tradycyjnym torze DTM.

Nowa era DTM to dwanaście zespołów i dziewiętnastu kierowców, w tym dwie kobiety. Z Mercedesem, Audi, BMW, Ferrari i Lamborghini stawka liczy pięciu producentów. Natomiast co do Lausitzringu, niemiecki tor w tym roku gościł już testy tej serii.

W programie nadchodzącego weekendu jest również druga runda DTM Trophy, a ponadto: DTM Classic Touring Car Legends, BMW M2 Cup i Ferrari Challenge Germany.

Jak zwykle w DTM odbędą się dwa treningi wolne w piątek oraz kwalifikacje i wyścigi w sobotę i niedzielę. Wszystkie sobotnie i niedzielne sesje będzie można obejrzeć na żywo na antenie Eleven Sports 2.

Drugą rundę DTM 2021 można też śledzić na żywo za pośrednictwem kanału serii na YouTube oraz na DTM Grid z angielskim komentarzem, a z niemieckim komentarzem w ran.de, Sat.1 oraz Servus TV.

Haromonogram drugiej rundy DTM oraz transmisji z zawodów:

Piątek, 23 lipca

12:55: 1. trening wolny (ran.de, kanały mediów społecznościowych DTM)

16:00: 2. trening wolny (ran.de, kanały mediów społecznościowych DTM)

Sobota, 24 lipca

10:15: 1. kwalifikacje (Eleven Sports 2, ran.de, kanały mediów społecznościowych DTM)

13:00: 1. wyścig (Eleven Sports 2, Sat.1, ran.de, ServusTV)

Niedziela, 25 lipca

09:55: 2. kwalifikacje (Eleven Sports 2, ran.de, kanały mediów społecznościowych DTM)

13:00: 2. wyścig (Eleven Sports 2, Sat.1, ran.de, ServusTV)

Spektakularne samochody

W tym roku DTM zamieniało prototypy samochodów turystycznych na samochody GT3. Do aut Mercedes-AMG GT3, Audi R8 LMS i BMW M6 GT3 dołączyły też Ferrari 488 GT3 Evo i Lamborghini Huracan GT3 Evo.

Równość szans jest zapewniona dzięki systemowi Balance-of-Performance.

Ekscytująca stawka

Za kierownicą samochodów DTM zasiadają światowi kierowcy wywodzący się różnych serii. Mistrza DTM Gary’ego Paffetta w dwóch pierwszych rundach zastępuje Maximilian Buhk. Alex Albon, kierowca rezerwowy Red Bull Racing, startuje w barwach AF Corse. W stawce znów są kobiety - Sophia Flörsch i Esmee Hawkey. Wśród znanych nazwisk DTM są: Nico Müller, Marco Wittmann, Timo Glock, Lucas Auer i Mike Rockenfeller.

Lausitzring

4.570 metrów

14 zakrętów

Rekord toru: 1:32,21 min (Heikki Kovalainen, Dallara-Nissan, 2004)

Dystans wyścigu: 55 minut