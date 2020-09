Kubica traci na prostych

Podczas drugiego weekendu wyścigowego na Lausitzringu, pierwszego dnia w kwalifikacjach Kubica uzyskał czternasty czas na mokrym torze, w wyścigu był ostatni.

W niedzielę tempo na pojedynczym kółku było już lepsze. Polak za kierownicą BMW był jedenasty, ze stratą 0,9s sekundy do posiadacza pole position, Robina Frijnsa. W wyścigu niestety pojawiły się dotychczasowe problemy i linię mety przekroczył jako ostatni.

- Eliminując proste, byłbym w czołówce. Z jednej strony to jest budujące, a z drugiej strony frustrujące - powiedział Robert Kubica na antenie TVP Sport w rozmowie z Janem Piaseckim. - Wiesz, że mimo wszystkich tych utrudnień starasz się wykonać swoją robotę, a to nie starcza.

Mówiąc o pracy przy ustawieniach samochodu, przekazał: - Albo popełniamy jakiś błąd w ustawieniach przy mierzeniu wszystkich parametrów lub po prostu, co widać zarówno na wykresach, jak i fizycznie, nasze auto operuje w zupełnie innym oknie niż pozostałe samochody fabryczne BMW, mając tą samą konfigurację.

- Do tego auta DTM nie mają wszystkich czujników, to nie jest tak jak w F1, co ogranicza regulamin. W tej strefie, w której myślimy, że mamy problem i niejasną sytuację, którą owszem widać gołym okiem, nie możemy potwierdzić tego wykresami przy pomocy czujników, ponieważ ich nie możemy zamontować.

- W niedzielę potwierdziło się, że w zakrętach nie brakuje nam konkurencyjności, a całą stratę ponosimy na prostych i podczas przyśpieszania.

- W niedzielę zakwalifikowałem się na jedenastym miejscu i ktoś mógłby powiedzieć, że jest progres. Faktycznie postęp był. Stratę, która mamy, na jednym okrążeniu można zamaskować. W zakrętach, jadąc na nowych oponach jest się w stanie zrobić coś więcej - wyjaśnił.

Kolejna runda DTM odbędzie się na holenderskim torze w Assen w dniach 4-6 września.