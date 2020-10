Rekordowy czas Frijnsa

Holender mieszkający w belgijskim Lanaken, Frijns wyprzedził o 5 tysięcznych Loïca Duvala, który opuści następną rundę z powodu kolizji terminów z Petit Le Mans. Oglądany w żwirze, René Rast zajął trzecie miejsce ze stratą 0,091 sekundy. Robert Kubica ukończył półgodzinną sesję na 14 miejscu. Cała stawka zmieściła się w 1,034 sekundy.

Nawierzchnia wyschła. Temperatura sięgnęła 16 stopni. Robert Kubica jako piętnasty wyjechał na tor. René Rast (1.20,745) oddał prowadzenie Nico Müllerowi (1.20,285). Kubica zajmował 9 miejsce po 1.21,765.

Jamie Green zszedł do 1.20,150, Ferdinand Habsburg - do 1.20,127. René Rast przejechał przez żwir obok zakrętu 4. Nico Müller poprawił na 1.20,026. Robert Kubica uzyskał 1.20,957, co oznaczało P14. Fabio Scherer zaliczył moment na ostatnim zakręcie.

W 9 minucie Robin Frijns zdobył się na 1.19,926. Loïc Duval wykręcił 1.19,931. Robert Kubica pozostał na torze i poprawił się na 1.20,770. Kierowca Orlen Team ART rozpoczął ostatni przejazd na 10 minut przed zakończeniem sesji.

TRENING 2

1. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1.19,926

2. Loïc Duval (F) Audi RS 5 DTM 1.19,931

3. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1.20,017

4. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1.20,026

5. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1.20,029

6. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1.20,065

7. Ferdinand Habsburg (A) Audi RS 5 DTM 1.20,127

8. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1.20,150

9. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1.20,281

10. Sheldon van der Linde (ZA) BMW M4 DTM 1.20,422

11. Fabio Scherer (CH) Audi RS 5 DTM 1.20,509

12. Jonathan Aberdein (ZA) BMW M4 DTM 1.20,531

13. Philipp Eng (A) BMW M4 DTM 1.20,729

14. Robert Kubica (PL) BMW M4 DTM 1.20,770

15. Lucas Auer (A) BMW M4 DTM 1.20,777

16. Harrison Newey (GB) Audi RS 5 DTM 1.20,960