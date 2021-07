Pętlę zamknął Affile-Bellegra. Ma 7,34 kilometrów długości i zaczyna się przy wyjeździe z miejscowości Affile. Załogi pokonują bardzo szybką i techniczną drogę. Druga część prowadzi pod górę w kierunku Bellegry z dużymi prędkościami i kilkoma bardzo spektakularnymi nawrotami, które zwiększają wyzwanie.

Po tej próbie przewaga Crugnoli nad najszybszymi na oesie Giandomenico Basso i Lorenzo Granaim spadła do 2,5s.

- Mamy trochę problemów z ustawieniami, ale sądzę, że podobnie jest w przypadku wszystkich - powiedział Crugnola. - Ten odcinek poszedł nam lepiej. Starałem się jechać płynnie, bez mocnego hamowania.

- Wszystko jest w porządku - mówił Basso. - Owszem jest ciężko, ponieważ jest gorąco, a odcinki trudne. Zmienimy teraz na serwisie zawieszenie.

Trójkę kompletują Aleksiej Łukjaniuk i Aleksiej Arnautow (+11,8s).

- To wielka ulga w porównaniu do tego co działo się wczoraj - wspominał Łukjaniuk o zmianach w zawieszeniu. - Przepraszam za moje zachowanie. Teraz samochód spisuje się lepiej.

Na czwartej pozycji są sklasyfikowani Norbert Herczig i Ramon Ferencz (+19,2s). 0,7s tracą do nich Damiano De Tomasso i Giorgia Ascalone.

- Było ok. Staramy się trzymać linię i nie popełniać błędów - mówił szósty Llarena (+23,4s).

Na siódmej pozycji są sklasyfikowani Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (+24,3s).

- Dobrze się bawiłem na tym odcinku, mamy dobrze przygotowane notatki - mówił Marczyk. - Poprzedni oes był bardzo wymagający.

Fabio Andolfi i Stefano Savoia tracą do Polaków 1,7s.

Dziesiątkę kompletują: Bonato/Boulloud (+26,2s), Scandola/Fappani (+26,5s). Dalej sklasyfikowani są Tempestini/Itu (+27,9s), Ciuffi/Gonella (+30,8s), Mikkelsen/Floene (31,7s), Breen/Nagle (+32s).

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot zajmują 28 miejsce (+1:50.4).

W ERC 2 Dariusz Poloński i Łukasz Sitek są na czwartej pozycji. Byli naajszybsi na Affile-Bellegra. Michał Pryczek i Krzysztof Marschal są na piątym miejscu.

- Idzie całkiem nieźle, dobrze się bawimy - mówił Poloński.

- Przyczepność byłą dobra. Wciąż musimy odnaleźć się w tym samochodzie na asfalcie - komentował Pryczek.

Łukasz Lewandowski i Adrian Sadowski awansowali na siódme miejsce w ERC 3. Igor Widłak i Daniel Dymurski są trzecią załogą w klasie RC3.

Na zamykającym pierwsza sobotnią pętlę Basso pokonał Crugnolę o 0,8s, Łukjaniuka o 1,7s, Griazina o 2,2s.