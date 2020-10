Goście z WRC na Węgrzech

Rajd Węgier jako jedna z niewielu pozycji w tegorocznym harmonogramie FIA ERC utrzymał swoją pierwotną datę. Rywalizacja wokół miasta Nyíregyháza zostanie rozegrana w dniach 6-8 listopada. Organizatorzy zaplanowali szesnaście odcinków specjalnych o długości nieco ponad 190 km.

W czwartek opublikowano listę zgłoszeń. Otwierają ją liderzy punktacji: Aleksiej Łukjaniuk i Dmitrij Jeremiejew (Citroen C3 R5). Za Rosjanami ustawiono Olivera Solberga i Aarona Johnstona (Skoda Fabia R5 evo), Gregoire’a Munstera i Louisa Loukę (Hyundai i20 R5) oraz Craiga Breena i Paula Nagle (i20 R5).

Piątkę przyznano Andreasowi Mikkelsenowi i Oli Fløene (Fabia R5). Szóstkę na C3 R5 nakleją Mads Ostberg i Torstein Eriksen. Zgłoszenie awizuje Citroen Hungary, a auto przygotuje węgierski Tagai Racing Technology. Stajnia z okolic Budapesztu przywiezie jeszcze samochody R5 dla Simone Tempestiniego i Sergiu Itu oraz faworytów miejscowej publiczności: Csucsu i Imre Totha. Komplet siedmiu „cetrójek” uzupełnią Efren Llarena i Sara Fernandez, Marijan Griebel i Pirmin Winklhofer oraz Yoann Bonato i Benjamin Boulloud.

- Nigdy wcześniej nie byłem na Węgrzech i wiem o rajdzie tyle, ile dowiedziałem się z onboardów - powiedział Ostberg. - Wydaje się, że nie jest łatwo. To nieistotne. Lubię trudne warunki i o to chodzi w rajdach. Korzystam z każdej okazji, aby sprawdzić auto i przygotować się do startów w mistrzostwach świata. Poza tym znam Tamasa Tagaia, szefa TRT, i on również odegrał dużą rolę w moim przyjeździe.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk otrzymali siódmy numer startowy. 25-letni łodzianin będzie miał dziewięciu rywali wśród kierowców do lat 28 (ERC1 Junior).

O czołowe lokaty z pewnością będą chcieli powalczyć Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow. Reprezentanci Hyundaia w WRC 2 przykleją na i20 numer 19.

Łącznie w ERC1 i ERC1 Junior zebrano 25 samochodów R5. Ostberg podobnie jak w Lipawie nie będzie zbierał punktów w mistrzostwach Europy. Kolejne siedem „erpiątek” zgłoszono poza priorytetem ERC i FIA. Razem jest ich 33.

W ERC2 zgłosiło się siedem załóg. Faworytami będą gospodarze: Tibor Erdi i Szabolcs Kovacs. Jedenaście duetów powalczy w ERC3, z czego sześć punktuje również w ERC3 Junior. Prowadzenia w tabeli będą bronić wspierani przez polski M-Sport: Ken Torn i Kauri Pannas.

Lista zgłoszeń do Rajdu Węgier