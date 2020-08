Drugi sezon DiRT Rally 2.0 World Series

Kulminacją sezonu będzie finał rozegrany podczas Autosport International Show w Birmingham 16 stycznia 2021 roku, gdzie 12 kierowców będzie się ścigać o nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 20.000 dolarów - dwa razy więcej niż w pierwszym sezonie.

Ogłoszono również, że zwycięzca mistrzostw rallycrossowych otrzyma w nagordę testy za kierownicą samochodu QEV, który będzie wykorzystywany w nowych mistrzostwach FIA eRX2.

Seria DiRT Rally 2.0 World Series jest kontynuacją sukcesu pierwszego sezonu serii World RX Esports, która przyciągnęła ponad 1,24 milionów widzów. Po raz kolejny seria World Series będzie miała oddzielne mistrzostwa rajdowe i rallycrossowe.

Wszyscy gracze, którzy wezmą udział w którejkolwiek kwalifikacji otrzymają Forda Fiestę R5 MKII jako darmowy pojazd do gry DiRT Rally 2.0. Zaprojektowany w miejsce niezwykle udanego poprzednika, Ford Fiesta R5 MKII jest zbudowany przez M-Sport i wykorzystuje najnowsze nadwozie z serii ST-Line. Fiesta R5 MKII będzie dostępna dla wszystkich uczestników kwalifikacji na początku października.

Ross Gowing, odpowiedzialny za grę DiRT Rally 2.0 w firmie Codemasters, powiedział: - Światowa seria DiRT Rally 2.0 przerosła nasze oczekiwania. Wiedzieliśmy, że jest apetyt, ale nie spodziewaliśmy się tak ogromnego poziomu uczestnictwa i zaangażowania. Teraz możemy zrobić to wszystko jeszcze raz, z większym rozmachem i jeszcze większymi nagrodami. Cieszymy się również, że możemy nagrodzić uczestników modelem do gry Fordem Fiestą R5 i mamy nadzieję, że jest to dodatkowa zachęta dla graczy na wszystkich poziomach ich zaangażowania.

Ben Rossiter-Turner, dyrektor Motorsport Games, powiedział: - Z radością przedłużamy naszą współpracę z Codemasters, aby zrealizować drugi sezon World Series DiRT Rally 2.0. Reakcja kierowców, widzów i społeczności na pierwszy sezon World RX Esports Series była przytłaczająco pozytywna i nie możemy się doczekać, aby tym razem dostarczyć jeszcze większe i lepsze wrażenia, a wszystko to zakończy się specjalnym pokazem podczas Autosport International. Mamy bardzo ekscytujące plany.

Zawody dla wszystkich graczy DiRT Rally 2.0 będą dostępne na platformach PlayStation®4, Xbox One oraz komputerach z systemem Windows (poprzez Steam).

Pierwsza runda rajdowa ruszy od 25 sierpnia od Rajdu Nowej Zelandii, a do rallycrossowej, od 25 sierpnia, zostanie wykorzystany tor w Holjes.