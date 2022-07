Motorsport Games na GeForce NOW

NASCAR 21: Ignition i KartKraft dołączyły do bogatej biblioteki ponad 1300 gier GeForce NOW i są teraz dostępne w chmurze. Jest to pierwszy zestaw tytułów Motorsport Games, który pojawił się w GeForce NOW.

- Naszym celem jest sprawienie, aby emocje związane ze sportami motorowymi były dostępne dla każdego. Dostarczamy fanom wspaniałe wrażenia, gdziekolwiek się znajdują - powiedział Dmitry Kozko, prezes Motorsport Games. - Nie możemy doczekać się, aż nasi gracze wypróbują to nowe doświadczenie i jesteśmy podekscytowani współpracą z NVIDIA, innowacyjną firmą, która nieustannie rozwija nasze gry.

Jako część GeForce NOW, NASCAR 21: Ignition i KartKraft są dostępne online na komputerach PC, Mac, urządzeniach mobilnych i nowych telewizorach Samsung z 2022 roku.

Dodanie do GeForce NOW oznacza również, że KartKraft będzie po raz pierwszy dostępny na platformie innej niż PC.