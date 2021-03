Kaprzyk testuje przed ELMS

Młody Polak we Francji testował 460-konny prototyp Ligier włoskiej ekipy EuroInternational, mistrzów klasy LMP3 w długodystansowych wyścigach ELMS z sezonu 2019.

Podczas dwóch dni jazd na znanym z Formuły 1, liczącym 5,8 km torze Paul Ricard niedaleko Marsylii, kierowca z Katowic pokonał dokładnie 1001 kilometrów, czyli 171 okrążeń.

Kartingowy mistrz Polski z sezonu 2017 ścigał się już prototypem LMP3 w cyklu Ultimate Cup w sezonie 2019. Rok temu został z kolei pierwszym Polakiem, który wywalczył punkty w prestiżowych mistrzostwach Włoch Formuły 4.

Pierwszy z sześciu tegorocznych wyścigów cyklu European Le Mans Series odbędzie się 18 kwietnia na torze F1 w Barcleonie.

- To były bardzo udane testy – mówi Mateusz Kaprzyk. – Paul Ricard to dla mnie nowy tor, ale dzięki pracy włożonej w przygotowania na symulatorze bardzo szybko się na nim odnalazłem i złapałem bardzo dobre tempo. Zaskoczyłem tym nie tylko zespół, ale także siebie samego, bo w końcu od ostatnich testów w Barcelonie minęły trzy miesiące. Samochód od pierwszych okrążeń prowadził się bardzo dobrze, dlatego nie musieliśmy poświęcać zbyt dużo czasu na pracę nad ustawieniami i mogliśmy skupić się na detalach związanych z jazdą. Ekipa EuroInternational zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie i jak na mistrzów przystało, pracowała bardzo profesjonalnie przez całe testy. Świetnie się dogadujemy, więc mam nadzieję, że wkrótce znów spotkamy się na torze i w kwietniu ustawimy się razem na starcie cyklu ELMS.

- Mateusz zrobił na całym zespole bardzo duże wrażenie – dodaje szef ekipy, Antonio Ferrari. – Nie tylko jest naturalnie szybki, ale także spokojny i opanowany, a to w wyścigach długodystansowych bardzo ważne. Choć Paul Ricard to dla niego nowy tor, ostatecznie pojechał szybciej niż pole position sprzed kilku sezonów, gdy cykl ELMS po raz ostatni używał konfiguracji z szykaną, a do tego poprawił rekord sprzed roku w pierwszym sektorze, który ma taki sam układ. To imponujące. To był jeden z naszych najlepszych pierwszych testów z nowym kierowcą, a pracowaliśmy z wieloma zawodnikami, także znanymi z F1. Mateusz pokazał we Francji, że ma wszystko, aby stać się największą niespodzianką tego sezonu w serii ELMS.