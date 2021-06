Alonso wrócił do F1 po dwóch sezonach przerwy. Po raz trzeci w karierze związał się z Grupą Renault i reprezentuje barwy ekipy Alpine.

Zespołowym partnerem Hiszpana jest Esteban Ocon. Młody Francuz podpisał właśnie nową umowę i pozostanie w Alpine do 2024 roku. Spytany przez dziennik AS, co będzie wtedy robił, Alonso odparł:

- Na pewno tu będę. Jako jego zespołowy kolega. Mój powrót zawsze szedł w parze z nowymi przepisami. Mogłem wrócić w 2022 roku, ale postanowiłem pospieszyć się o rok i wykorzystać sezon 2021 jako przygotowanie.

- Chodzi o to, aby wszystkie drobne braki, jakie teraz widać, zostały wyeliminowane.

Alonso zdaje sobie również sprawę, że nawet trzy następne sezony mogą nie powiększyć dorobku jego zwycięstw. Hiszpan 32 razy stawał w F1 na najwyższym stopniu podium.

- Nie wyznaczałem tego jako głównego celu. Jednak za każdym razem, kiedy zasuwam wizjer, wierzę, że to będzie właśnie ta niedziela. Nawet teraz, gdy wiem, że to praktycznie niemożliwe, mam takie przeświadczenie.

39-latek jest również zadowolony, że powrót do F1 nastąpił w barwach ekipy Alpine.

- Mercedes jest faworytem przyszłego sezonu, ale mają [Lewisa] Hamiltona i [George’a] Russella. Z drugiej strony Red Bull kręci się wokół Maxa [Verstappena]. Za każdym razem, gdy ruszasz na nową przygodę, musisz sprawdzić jakie są możliwości.

- Wiedza na temat Alpine, biorąc pod uwagę, że są dla mnie niemal jak rodzina, pociągała mnie najbardziej.

Alonso znajduje się obecnie na jedenastym miejscu w klasyfikacji kierowców i ma na koncie 19 punktów.